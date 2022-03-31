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РФ наносит разрушительный ущерб Мариуполю – Пентагон

31 марта, 02:40
На новых спутниковых снимках видны целые кварталы Мариуполя, уничтоженные российскими войсками, которые продолжают обстреливать город

Российские оккупанты разрушают Мариуполь. Фото: Maxar, коллаж "Сегодня"

Ущерб, нанесенный продолжающимися российскими бомбардировками украинского Мариуполя, является "разрушительным".

Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби, передает CNN.

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"Это место просто разрушено российскими авиаударами. Значительный ущерб нанесен по гражданской инфраструктуре, жилым домам, больницам, местам отдыха, паркам… По всему", – заявил Кирби.

На новых спутниковых снимках видны целые кварталы Мариуполя, уничтоженные российскими войсками, которые продолжают обстреливать город.

Мариуполь со спутника. Фото: Maxar

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