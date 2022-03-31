РФ наносит разрушительный ущерб Мариуполю – Пентагон

Ущерб, нанесенный продолжающимися российскими бомбардировками украинского Мариуполя, является "разрушительным".

Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби, передает CNN.

"Это место просто разрушено российскими авиаударами. Значительный ущерб нанесен по гражданской инфраструктуре, жилым домам, больницам, местам отдыха, паркам… По всему", – заявил Кирби.