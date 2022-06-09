РФ перешла на новый этап плана по "референдумовам" – Минобороны

Маляр сообщила о подготовке референдума на оккупированных территориях. / Фото: Коллаж: Сегодня

В России не покидают идеи провести "референдум" на временно захваченных территориях Украины. Деятельность в этом направлении была активизирована в последнее время. Оккупанты начали определять конкретные места по проведению так называемых "референдумов".

Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

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Она отметила, что оккупанты продолжают вести варварскую деятельность, применяя в отношении украинцев тактику террора.

"В последнее время Россия активизировала деятельность, направленную на политическую и социально-экономическую интеграцию временно захваченных территорий", – сказала Маляр.

Замминистра добавила, что в настоящее время оккупанты проводят деятельность по определению конкретных мест для проведения так называемых "референдумов". Временно захваченные территории посещают представители российских центральных региональных властей, которые пытаются реализовать сценарии, которые использовались в 2014 году в отношении временно оккупированных территорий АР Крым и Донбасса.

"То есть Россия не покидает эти планы (проведение референдума – ред.) несмотря на то, что ей пока не удалось это сделать", – сказала Анна Маляр.

Она отметила, что реализовать эти планы врагу не удается прежде всего благодаря активному противодействию со стороны украинцев, которые несмотря на ухудшение социально-экономической ситуации сопротивляются захватчикам.

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"Референдум"

Ранее депутат Госдумы РФ Леонид Слуцкий заявлял о проведении "референдума" о присоединении Херсонской области и так называемых "Л/ДНР" уже в июле этого года.

В то же время председатель Херсонского областного совета Александр Самойленко сообщал, что заявление представителей оккупантов в Херсонской области о средствах присоединения к России является "необоснованными словами", поскольку ожидается освобождение этой территории армией Украины. Оптимизм внушают успехи ВСУ в соседней Николаевской области.

Раньше мы писали, что оккупанты угрожают херсонцам "референдумом" о вхождении в РФ.

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Также сайт "Сегодня" сообщал, что в Кремле воцарилась паника, а о "референдуме" на Донбассе уже забыли.