РФ пытается сдержать контрнаступление ВСУ в двух областях — Генштаб

Украинские военные успешно противостоят врагу / Фото: Коллаж: Сегодня

Идут 104-е сутки противостояния Украины российскому военному вторжению. Агрессор продолжает наносить ракетные и авиационные удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры на территории Украины и не оставляет попыток установить контроль над городом Северодонецк. О ситуации на фронте рассказали в Генеральном штабе ВСУ.

Ситуация по направлениям

На Волынском и Полесском направлениях без особых изменений.

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На Сиверском направлении противник активных действий не проводил. В течение дня враг обстрелял населенные пункты Сеньковка Черниговской области, Сопич, Константиновку, Старые Вырки и Большую Писаревку Сумской области.

На Харьковском направлении противник ведет бои для удерживания занятых рубежей, продолжает обстрелы наших войск, минирует местность.

На Славянском направлении враг основные усилия сосредотачивает на подготовке войск к наступлению на город Славянск. Обстрелял районы населенных пунктов Большая Камышеваха, Долина, Курулька, Грушеваха, Красная Поляна и Шнурки.

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На Северодонецком направлении враг обстреливал подразделения наших войск и гражданскую инфраструктуру из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Лисичанск, Боровское и Метелкино.

На Бахмутском направлении украинские военные успешно сдерживают штурмовые действия в районе Камышевахи. Враг предпринял попытки штурма в направлении Светлодарской и Углегорской ТЭС, но безуспешно.

Возле Нагорного наши защитники нанесли огневое поражение подразделениям оккупантов. После неудачной попытки штурма враг отошел на занятые ранее позиции.

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На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты активных боевых действий не вели.

На Южнобугском направлении противник основные усилия сосредотачивал на ведении разведки, удерживании занимаемых рубежей и восстановлении утраченных позиций. Кроме того, вражеские подразделения при помощи артиллерии пытаются не допустить создания благоприятных условий для ведения контрнаступления нашими войсками в Херсонской и Николаевской областях.

На Бессарабском направлении существенных изменений в обстановке не произошло.

В акваториях Черного и Азовского морей корабельная группировка противника задействована для блокирования гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря.

Авиация

Интенсивность применения вражеской авиации благодаря удачным действиям нашей противовоздушной обороны снижена. Усилия сосредотачиваются на поддержке действий наземной группировки и нанесении ракетных ударов по объектам инфраструктуры в глубине территории Украины.

В связи с потерями личного состава и военной техники противник продолжает активно использовать гражданскую инфраструктуру и ремонтно-восстановительную базу в Луганской и Донецкой областях.

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