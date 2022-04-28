РФ распространяет фейк о присоединении Западной Украины к Польше – Подоляк

Михаил Подоляк рассказал о фейках Кремля / Фото: Коллаж: Сегодня

Польша хочет ввести войска в западные области Украины и установить над ними военный и политический контроль. Об этом заявил глава российской разведки Сергей Нарышкин. В Офисе прокомментировали заявления РФ и считают это "безупречной глупостью", пишет РБК-Украина.

"Здесь нет ни малейшего предмета для комментария. Потому что это безупречная глупость, которая, во-первых, не имеет ни малейшего отношения к реальности, а во-вторых, опять обнажает интеллектуальную слабость представителей российской политической элиты", – сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Нарышкин заявлял сегодня, что разведка им сообщила о том, что Польша якобы с помощью США планирует восстановить контроль над "историческими владениями" в Украине и что для этого польская сторона введет войска в западные области, причем с участием "желающих государств".

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По словам Нарышкина, "польских миротворцев" разместят в безопасных частях Украины, чтобы они якобы постепенно взяли контроль над стратегическими объектами. Более того, Варшава якобы уже ищет "договороспособных" украинских политиков.

Польша хочет отправить миротворцев

Президент Польши Анджей Дуда предложит НАТО ввести в Украину миротворцев. Такое предложение глава государства собирается озвучить на саммите Альянса 24 марта в Брюсселе.

Верховная Рада призвала ввести в Украину миротворцев ООН

Ранее сообщалось, что парламент Украины 4 марта проголосует за обращение к международным организациям, парламентам западных стран и правительствам с предложением ввести в нашу страну миротворцев для обеспечения защиты гражданского населения от вооруженных нападений российских захватчиков.

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Миротворцы