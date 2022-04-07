РФ разместила оккупантов на границе с Украиной, но они отказываются воевать – Генштаб

Оккупанты теряют технику в боях с ВСУ / Фото: Коллаж: Сегодня

Оккупанты сосредоточивают основные усилия на подготовке к наступлению на востоке Украины, чтобы захватить территории Донецкой и Луганской областей. Сейчас враг продолжает активные действия на Слобожанском, Донецком, Южнобужском и Таврическом направлениях.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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Оккупанты продолжают насильственные действия в отношении мирных украинцев на временно занятых территориях. Жителей Мариуполя принудительно вывозят во временно оккупированные районы Донецкой области.

Тем временем воздушные силы ВСУ за сутки поразили три воздушных цели: крылатую ракету, БПЛА и боевой самолет. Авиация ВСУ продолжала ракетно-бомбовые удары по войскам оккупантов.

Ситуация по направлениям

На Слобожанском направлении противник и дальше блокирует Харьков и проводит артиллерийские обстрелы.

противник и дальше блокирует Харьков и проводит артиллерийские обстрелы. На Донецком и Таврическом направлениях оккупанты продолжают артиллерийские обстрелы Попасной, пытаясь попасть в подразделение ВСУ и возобновить наступления на Рубежное, Нижнее и Новобахмутовку. Также они безуспешно пытались прорвать оборону ВСУ в районе Новотошковского.

оккупанты продолжают артиллерийские обстрелы Попасной, пытаясь попасть в подразделение ВСУ и возобновить наступления на Рубежное, Нижнее и Новобахмутовку. Также они безуспешно пытались прорвать оборону ВСУ в районе Новотошковского. На Южнобужском направлении враг обороняет ранее занятые рубежи и восстанавливает боеспособность своих подразделений. Военные РФ продолжают жесткие фильтрационные мероприятия на временно занятых территориях Херсонской области.

Военные РФ отказываются ехать в Украину

Часть выведенных российских подразделений разместили на территории областей РФ, граничащих с Украиной. В Генштабе подчеркнули, что морально-психологическое состояние солдат постоянно ухудшается, они отказываются воевать против Украины.

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Тем временем Россия ищет, как пополнить человеческими ресурсами свои подразделения.

"Российские военные комиссариаты активизировали работу с военнообязанными, уволенными с военной службы после 2012 года и имеющими военно-учетные специальности водителя, механика-водителя, разведчика, а также младших командиров. Официальной причиной вызова в военкоматы является проведение сборов по подготовке по указанным военным специальностям сроком на 3 месяца", - заявили в Генштабе.

Кроме того, в т.н. Приднестровской Молдавской Республике РФ проводит агитацию среди населения, имеющего российское гражданство.

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Потери оккупантов

Общие боевые потери противника с 24.02 по 06.04 составили: