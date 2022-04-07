РФ разместила оккупантов на границе с Украиной, но они отказываются воевать – Генштаб

Оккупанты теряют технику в боях с ВСУ / Фото: Коллаж: Сегодня
Оккупанты сосредоточивают основные усилия на подготовке к наступлению на востоке Украины, чтобы захватить территории Донецкой и Луганской областей. Сейчас враг продолжает активные действия на Слобожанском, Донецком, Южнобужском и Таврическом направлениях.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Оккупанты продолжают насильственные действия в отношении мирных украинцев на временно занятых территориях. Жителей Мариуполя принудительно вывозят во временно оккупированные районы Донецкой области.
Тем временем воздушные силы ВСУ за сутки поразили три воздушных цели: крылатую ракету, БПЛА и боевой самолет. Авиация ВСУ продолжала ракетно-бомбовые удары по войскам оккупантов.
Ситуация по направлениям
- На Слобожанском направлении противник и дальше блокирует Харьков и проводит артиллерийские обстрелы.
- На Донецком и Таврическом направлениях оккупанты продолжают артиллерийские обстрелы Попасной, пытаясь попасть в подразделение ВСУ и возобновить наступления на Рубежное, Нижнее и Новобахмутовку. Также они безуспешно пытались прорвать оборону ВСУ в районе Новотошковского.
- На Южнобужском направлении враг обороняет ранее занятые рубежи и восстанавливает боеспособность своих подразделений. Военные РФ продолжают жесткие фильтрационные мероприятия на временно занятых территориях Херсонской области.
Военные РФ отказываются ехать в Украину
Часть выведенных российских подразделений разместили на территории областей РФ, граничащих с Украиной. В Генштабе подчеркнули, что морально-психологическое состояние солдат постоянно ухудшается, они отказываются воевать против Украины.
Тем временем Россия ищет, как пополнить человеческими ресурсами свои подразделения.
"Российские военные комиссариаты активизировали работу с военнообязанными, уволенными с военной службы после 2012 года и имеющими военно-учетные специальности водителя, механика-водителя, разведчика, а также младших командиров. Официальной причиной вызова в военкоматы является проведение сборов по подготовке по указанным военным специальностям сроком на 3 месяца", - заявили в Генштабе.
Кроме того, в т.н. Приднестровской Молдавской Республике РФ проводит агитацию среди населения, имеющего российское гражданство.
Потери оккупантов
Общие боевые потери противника с 24.02 по 06.04 составили:
- личного состава – около 18 600, +100 за день
- Танков ‒ 684 единицы, +8
- Боевых бронированных машин ‒ 1861 единица, +3
- Артиллерийских систем ‒ 332 единицы
- РСЗО ‒ 107 единиц
- Средств ПВО ‒ 55 единиц
- Самолетов – 150 единиц
- Вертолетов – 135 единиц, +1
- Автомобильной техники ‒ 1324 единицы, +2
- Кораблей/катеров ‒ 7 единиц
- Цистерн с ГСМ ‒ 76
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 96
- Специальной техники – 25
- Пусковых установок ОТРК/ТРК ‒ 4