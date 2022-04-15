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РФ стерла с лица земли Мариуполь, города больше нет – Кириленко

София Ковнир
15 апреля, 22:28
По словам главы Донецкой ОВА, украинские войска сохраняют контроль над Мариуполем по мере приближения российских сил

Павел Кириленко рассказал, что оккупанты уничтожили город Мариуполь. Фото: Reuters, коллаж "Сегодня"

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко заявил, что Мариуполь просто стерт с лица земли Российской Федерацией. По его словам, город превратился в труху самого себя.

Об этом Кириленко сообщил в эфире информационного марафона на украинских телеканалах.

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Губернатор области рассказал, что украинские войска сохраняют контроль над Мариуполем по мере приближения российских сил. При этом Кириленко отметил, что города больше нет.

"Город уже превратился в труху самого себя. Враг не может взять Мариуполь. Враг может захватить землю, на которой стоял Мариуполь, но города Мариуполя больше нет. Город Мариуполь стерт с лица земли Российской Федерацией", – сказал глава Донецкой ОВА.

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