РФ завершает определять места для главных ударов на востоке Украины – Минобороны

Россий планирует нанести новые удары / Коллаж "Сегодня"

Руководство армии РФ завершает определение выгодных мест для нанесения главных ударов на востоке Украины. Наибольшая активность оккупантов наблюдается сразу на нескольких направлениях.

Об этом сообщает спикер Минобороны Александр Мотузяник.

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"Об этом свидетельствуют способы огневого поражения, форма построения боевых порядков, эшелонирование войск противника и непрерывные наступательные действия по отдельным направлениям", - говорится в сообщении.

Наибольшая активность оккупантов наблюдается в нескольких направлениях:

Изюм – Барвенково,

в районе узловой железнодорожной станции "Попасна",

в Северодонецком урбанизированном районе,

в городе Мариуполь,

на участке дороги Запорожье – Донецк.

Цели оккупантов

Противник активизировал наступательные действия в Восточной операционной зоне. Все для того, чтобы установить полный контроль над Донецкойи Луганской областями.

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"Основная цель – это попытка разгромить группировку Объединенных сил, установить полный контроль над территорией Донецкой и Луганской областей и удержать сухопутный коридор с временно оккупированной территорией АР Крым", – сообщает Министерство обороны Украины.

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