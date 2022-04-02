Родителям оккупантов начали поступать "похоронки" (фото)

Родители узнают, что их сыновья погибли на войне против Украины/Фото: коллаж: "Сегодня"

Родители российских оккупантов начали получать письма с информацией о смерти их сыновей. Они воевали против Украины.

Об этом сообщает СтратКом ВСУ.

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Как сообщили в управлении стратегических коммуникаций Вооруженных Сил Украины, для некоторых российских оккупантов "военные учения" на территории Украины закончились досрочно.

"В Минобороны России начаты процедуры награждения причастных к российско-украинской войне "сертификатами" государственного образца", — говорится в сообщении.

Кроме того, опубликовали фото письма, которое получили родители одного из российских оккупантов. В нем сообщают о "мужественной гибели" сына.

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Оккупантов хоронят в братских могилах

Каждый день в войне России против нашей страны погибает много российских оккупантов.

"Трупов российских солдат так много, что их приходится хоронить в братских могилах, чтобы избежать антисанитарии. Нужно обратиться к нашим европейским союзникам, чтобы в пользу гуманного отношения к трупам погибших рабов Путина мы получили мобильные морги-рефрижираторы для сохранения тел погибших", – сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

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