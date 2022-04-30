России не хватает солдат, в ОРДЛО отменили медосмотр для "призывников" – военная разведка

В ОРДЛО отменили медосмотр "призывников". / Фото: Коллаж: Сегодня

Россияне практически исчерпал ресурс для принудительной мобилизации в ОРДЛО. Чтобы обеспечить поставки "живой силы" с 20 апреля, там приостановлено проведение медицинских осмотров для "призывников".

Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны.

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Официальное объяснение: "в связи с нехваткой специалистов". Потенциальные "призывники" не имеют возможности получить документы, подтверждающие какие-либо проблемы со здоровьем.

Тех, кто имеет явные проблемы со здоровьем (увечье, инвалидность, тяжелые острые заболевания) или успел получить на руки необходимые документы, все равно мобилизуют, но распределяются в подразделения материально-технического обеспечения.

Спастись от службы можно только за взятку

В целях обнаружения еще не мобилизованных мужчин призывного возраста, российская военная полиция проводит систематические рейды на улицах и по месту предполагаемого проживания "призывников".

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Единственная альтернатива принудительной мобилизации – выплата взятки по установленным расценкам (зависят от возраста, специальности и состояния здоровья). В частности, в оккупированной Горловке размер взятки с целью ухода от службы составляет от 5 тысяч российских рублей, если оплатить непосредственно на месте задержания. При доставке в районные отделы "МВД" – от 75 тысяч российских рублей.

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