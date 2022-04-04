Россия будет отправлять на смерть в Украину молодежь из путинской "Юнармии"

Юнармейцам начали приходить повестки / Коллаж "Сегодня"

Россия будет отправлять на войну в Украину молодежь из российской "Юнармии". До 10 апреля молодых военных будут собирать в штабах, а после они отправятся воевать в Харьковской области и на Донбассе.

Об этом сообщает уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

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"В лучших традициях Гитлера РФ, как пушечное мясо, решила бросить в бой молодежь. Под всеобщую мобилизацию попали отряды "Юнармии", часть которых находятся и во временно оккупированной Автономной Республике Крым", – говорится в сообщении.

Молодежь начала получать повестки из российской "Юнармии". Фото: Людмила Денисова

Решение о том, чтобы привлечь подростков к войне, приняли еще в середине марта, однако внедрять подобные мероприятия решили одновременно с официальной мобилизацией в России с 1 апреля 2022 года.

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Начиная с 29 марта юнармейцам, которым исполнилось 18 лет, начали поступать письма с приглашениями "на собеседование" и "проведение культурно-патриотических занятий". Эти письма и являются повестками на отправление в воинскую часть.

"Юнармейцев будут собирать в штабах до 10 апреля 2022 года, после этого их планируется перебрасывать в места дислокации, а затем – в Харьковскую и Донбасс", – говорится в сообщении.

Итоги прихода русского мира

Количество погибших в результате ракетного удара российскими войсками по зданию Николаевского облсовета возросло до 36 человек.

2 апреля в Харькове российские оккупанты еще раз обстреляли из "Градов" парк имени М. Горького. Как отмечается, за минувшие сутки российские оккупанты нанесли 39 ударов из артиллерии, минометов, танков, РСЗО по районам Салтовки, Пятихаток, Алексеевки.

В результате обстрелов со стороны российских оккупантов здания Харьковского национального университета имени Каразина полностью разрушены. Вуз перенесут в более безопасное место.

Генштаб ВСУ сообщает, что оккупанты хотят окружить группировку Объединенных сил и выйти на административную границу Луганской и Донецкой областей. Военные РФ будут продолжать удерживать отдельные рубежи на временно занятых территориях Киевской и Черниговской областей, предположительно, в районах в непосредственной близости от государственной границы Украины.

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