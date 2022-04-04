"Россия должна стать страной- изгоем": Рада призвала мир наказать Кремль за зверства в Буче — Стефанчук

Руслан Стефанчук высказался о зверствах российских оккупантов в Буче / Фото: Коллаж: Сегодня
Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук призвал международное сообщество привлечь к ответственности Россию за преступления, совершенные оккупантами в Буче Киевской области. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Верховной Рады.
"Мир шокирован кадрами зверств, совершенных российскими военными в Буче, Ирпене, Гостомеле. В наши дни здесь происходит настоящий геноцид украинского народа со стороны россии (жаль, что слово нельзя написать еще с меньшей буквы). Парламент Украины обращается к международному сообществу с призывом привлечь к ответственности всех причастных к этим ужасным преступлениям", — заявил Стефанчук.
Он попросил поскорее начать расследование, задушить страну-агрессора санкциями, срочно помочь Украине оружием, исключить России из всех международных организаций и не признавать ее членом ООН.
"За то, что россия делает с нашей матерью Украиной, она должна стать изгнанником во всем мире. Эта нация должна быть признана больной и безликой. Безнаказанность зла рождает еще больше зла! Вместе с депутатами из разных фракций и групп посетил Ирпень и Бучу. Не простим! Не забудем! Всех накажем! Все отстроим!" — говорится в заявлении Стефанчука.
Шокирующие последствия оккупации
- Российские военные насиловали и убивали украинцев в населенных пунктах Киевской области, которые ранее были оккупированы. Во время захвата Бучи оккупанты убили десятки мирных жителей, тела жертв хаотически разбросаны на улицах города. На многих телах были белые повязки, что указывало на то, что люди были безоружны.
- Выяснилось, что в Буче в братской могиле уже похоронили 280 местных жителей. По словам городского головы Бучи Анатолия Федорука, на улицах лежали тела убитых людей, некоторым убитым было по 14 лет.
- Кроме того, военные РФ в подвале одного из домов устроили себе казарму, а в помещении рядом – пыточную, где расстреливали мирных жителей, оккупанты связывали детей и насиловали девочек.
- Советник главы Офиса президента Алексей Арестович опубликовал список частей и подразделений ВС РФ и Росгвардии, которые совершили военные преступления в Киевской области – в Буче, Гостомеле и Ирпене. Он отметил, что массовые пытки, изнасилования и убийства мирных жителей Бучи и Ирпеня российскими оккупантами начались за две недели до их отступления из захваченных населенных пунктов Киевской области.