Россия готовит в Сумской области провокации с "блуждающими минометами"

Россия готовит провокации в Сумской области. / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские военные могут устроить провокации в Сумской области. Они попытаются обвинить украинских военных в обстрелах приграничных населенных пунктов России. В результате – открыть огонь по гражданским украинцам вдоль границы.

Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации при СНБО.

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Оккупанты готовят провокации с использованием "блуждающих минометов". Для оправдания обстрелов жилых домов оккупантами минобороны РФ дезинформирует о провокациях вроде бы со стороны украинских военных.

"По легенде Кремля, в Сумской области из приграничных России населенных пунктов украинские военные вроде бы "планируют обстрелять территорию РФ". Поэтому, как оправдывается минобороны России, армии РФ придется ответить на провокацию", – сообщили в СНБО.

Центр противодействия дезинформации констатирует, что пропаганда России снова пытается переложить на ВСУ ответственность за обстрелы гражданской инфраструктуры. Гражданских призывают быть особенно внимательными и не пренебрегать сигналами тревоги.

Оккупанты усилили обстрелы Сумской области

Только 18 мая россияне вели огонь почти вдоль всей границы Сумщины. Под огнем были Глуховская, Великописаревская, Белопольская, Путивльская общины. Всего до 20 прилетов из тяжелой артиллерии. Русские обстреливали линию границы по САУ, минометам. Массированный обстрел из артиллерии и стрелкового оружия длился несколько часов.

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Наши войска отвечали на враждебные действия. По предварительным данным, потерь и потерпевших нет.

19 мая около половины шестого вечера было 10 взрывов на Глуховщине. Около 20 часов в Великописаревской общине 6 миноментных прилетов от россиян. Почти в 22 с территории России работали САУ по Белопольщине. В то же время по территории Путивльской общины с территории России враг открывал автоматные очереди. Около 22 из России был артобстрел территории Белопольского общества. Массированный обстрел из артиллерии и стрелкового оружия длился около получаса. Почти в 22:30 враг с территории России открыл огонь из САУ по территории Путивльской общины.

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