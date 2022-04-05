Россия готовит масштабную провокацию в Мариуполе – СБУ

В Кремле не собираются признавать свои зверства, там только думают, как выкрутиться из кровавой истории / Коллаж "Сегодня"

Служба безопасности Украины сообщила, что Россия готовит масштабную провокацию в заблокированном вот уже больше месяца Мариуполе, чтобы обвинить в ней защитников города-героя.

Об этом сообщается на страницах в социальных сетях СБУ.

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Что известно

"Главная задача российской пропаганды сегодня – максимально переключить внимание аудитории (с трагедии в Буче. – Ред.), как международной, так и внутренней. Для этого уже разработаны сценарии новых фейков, а российские пропагандисты готовят соответствующую основу. В частности, в информационное поле активно вбрасывают ложь о якобы преступлениях украинских защитников Мариуполя. По имеющимся данным, оккупанты готовят масштабную фальсификацию: планируют собрать в одном месте тела мариупольцев, убитых самими россиянами, и представить их как массовые жертвы украинских войск", – говорится в сообщении СБУ.

Таким образом, по данным украинской разведки, власти России попытаются отвлечь внимание международного сообщества от зверств, совершенных российской армией в Буче. Для этого российская пропаганда уже начала распространять лживые тезисы, что якобы "украинцы используют мирных жителей как живой щит".

"Это откровенный бред. На самом деле именно российские войска уничтожают мариупольцев – еще в начале марта в городе уже были вынуждены хоронить убитых в братских могилах", – отметили в спецслужбе.

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Обстановка в Мариуполе