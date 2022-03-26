Россия хочет атаковать Польшу, страны Балтии и Казахстан – Подоляк

Россияне хотят "денацифицировать" еще шесть стран, считает Подоляк. Коллаж "Сегодня"

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что русские хотят "денацифицировать" еще шесть стран.

Об этом Подоляк сообщил в Twitter.

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"РФ, судя по всему, полномасштабно атакует Польшу, страны Балтии и Казахстан в рамках глобальной военной спецоперации по... демилитаризации и денацификации. Об этом официально заявил российский депутат Савостьянов. Все только начинается. Европейской крови будет много, откровенно обещают россияне", - написал Подоляк.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский записал очередное видеообращение к народу. Глава страны отметил, что счет российских потерь уже превысил 16 тысяч, а за неделю из заблокированных городов спасли 37 606 человек.

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