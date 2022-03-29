Россия начинает отступать, а военные отказываются участвовать в "спецоперации" – Генштаб

Военные РФ не хотят воевать в Украине. / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия выводит отдельные подразделения своих вооруженных сил на территории Киевской и Черниговской областей. При этом сохраняется высокая угроза нанесения российскими оккупантами ударов по объектам военной и гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщили в строительстве Генштаба ВСУ в Facebook .

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Сейчас у противника возникла проблема с проведением ротации. Известно, что только в тихоокеанском флоте вооруженных сил РФ не могут укомплектовать даже одну батальонно-тактическую группу, потому что личный состав отказывается участвовать в так называемой "специальной операции".

Ситуация по направлениям

На Волынском направлении группировки вооруженных сил республики Беларусь обеспечивает прикрытие своей государственной границы, проводит демонстрационные действия.

На Полесском направлении противник ограничивается обстрелами артиллерией, перегруппировкой имеющихся подразделений и частичным их выведением на территорию Беларуси.

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На Северщине оккупанты продолжают блокировать Чернигов, пытаются постепенно уничтожать военные и гражданские объекты. В направлении Броваров враг активных действий не производил.

На Слобожанском направлении российские кафиры продолжают применять авиацию и артиллерию по населенным пунктам Харьков и Барвенково, пытаются захватить город Изюм. Продолжаются бои в районе населенных пунктов Камянка, Сухая Камянка, Тихоцкое. Враг нарастил имеющуюся группировку введением отдельных подразделений из состава 1-й танковой армии. Именно в боях под Харьковом 200-я отдельная мотострелковая бригада противника потеряла две батальонно-тактические группы и лично командира бригады полковника Дениса Курило. Потери одной 200-й бригады составили более 1500 военнослужащих.

На Донецком направлении противник нарастил огневое влияние и активизировал штурмовые действия на большинстве направлений. Нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Воеводовка, Рубежное, Лисичанск, Кременная, Золотое-4, Попасная, Торецк, Новгородское. Основные усилия концентрируют на взятии под контроль Попасной и Мариуполя. Удачи у врага нет.

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В городе Бердянск российские оккупанты пытаются восстановить припортовую инфраструктуру.

На Южнобужском направлении враг, под прикрытием огня артиллерии, проводит мероприятия по восстановлению боеспособности, пополняет запасы боеприпасов и топлива.

Группировка Сил обороны продолжает ведение оборонной операции на Восточном, Юго-Восточном и Северо-Восточном направлениям. Сдерживает противника во всех направлениях, на отдельных направлениях – вытесняют врага.

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