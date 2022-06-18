Россия нанесла ракетный удар по Кременчугу: "прилетов" от 6 до 8

По НПЗ в Кременчуге оккупанты выпустили до восьми ракет / Фото: Коллаж: Сегодня
Оккупанты продолжают массированные обстрелы украинских городов. Сегодня утром враг выпустил от 6 до 8 ракет по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.
"Снова под вражеским ударом Кременчуг. От 6 до 8 российских ракет попали по НПЗ и другим объектам инфраструктуры. Подробности – позже. Угроза ударов остается. Находитесь в укрытиях", – написал он.
Подробности о поврежденных объектах, а также о том, есть ли пострадавшие, он пообещал рассказать позже.
Обстрелы НПЗ в Кременчуге
2 апреля оккупанты обстреляли НПЗ в Кременчуге, в результате вся инфраструктура завода была уничтожена, предприятие остановило работу.
24 апреля российские войска повторно атаковали нефтеперерабатывающий завод. В результате обстрелов один человек погиб, а еще семь получили ранения разной степени тяжести. Тогда по Кременчугской ТЭЦ и по Кременчугскому НПЗ ударили девять вражеских ракет.
12 мая россияне выпустили четыре ракеты по неработающему предприятию.
Также сообщалось, что оккупанты нанесли ракетный удар по нефтебазе в Ровенской области.