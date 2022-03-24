Россия обстреляла центр Харькова крылатыми ракетами "Калибр"

Россия нанесла удар по Харькову с кораблей ЧФ / Фото: Коллаж: Сегодня
Россия обстреляла центр Харькова крылатыми ракета "Калибр", выпущенными с кораблей Черноморского флота РФ.
Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов на своей странице в Facebook.
"У нас сегодня было 44 обстрела из артиллерии, танками, минометами и так далее. 140 раз нас обстреливали из реактивных систем залпового огня. Это мы уже называем "стабильной ситуацией". Кроме того, у нас центр Харькова вчера ночью подвергся обстрелам с применением ракет типа "Калибр", которые были выпущены с кораблей Черноморского флота Российской Федерации", – рассказал он.
По словам главы Харьковской ОВА, в области критической точкой остается город Изюм, также обстрелам подверглись Золочев и Балаклея.
"Мы стараемся довезти гуманитарную помощь до этих населенных пунктов, хотя это и остается достаточно сложной задачей, поскольку враг нам не согласовывает зеленые коридоры для доставки", – заявил Синегубов.
В Харькове оккупанты разрушили почти тысячу зданий
Российские оккупанты разрушили 972 здания в Харькове, из них 778 – это жилые дома. Однако уже сейчас в городе обсуждают, как будут восстанавливать Харьков.
Несмотря на постоянных обстрелы со стороны войск РФ, власти рассматривают варианты восстановления города после войны.
"Сегодня мы активно работаем с архитекторами, строителями для возрождения города Харькова. У нас есть ясное понимание, как и что нужно будет делать. Конечно, работы будет очень много, но я уверен, что мы все выполним", – сказал мэр Игорь Терехов.