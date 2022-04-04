Россия направила в Украину свою последнюю армию – Арестович

Алексей Арестович: "Последние войска РФ отправились в Украину". Фото: коллаж "Сегодня"

Россия направила в Украину свои последние войска. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире YouTube-канала ФЕЙГИН LIVE.

"Тронулась 5-я армия с Дальнего Востока. Это последние воинские подразделения, которые еще оставались на территории РФ. Больше у России нет, все", – сказал Арестович.

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По его словам, 5-я армия отправилась на помощь войскам оккупантов для атаки на Донецком направлении.

"1 апреля должно было начаться наступление российских войск от Изюма на Донбасс, но начать его никак не могут. Возле Изюма у противника образовалась дикая солянка: учебные и боевые части, а также мобилизованные из так называемых "ЛНР" и "ДНР", – рассказал советник главы Офиса президента, отметив: чтобы выстроить из этой разнородной массы солдат слаженные боевые ряды, понадобится как минимум неделя.

"За эти дни мы будем наносить по ним удары авиацией и артиллерией, что также усложнит задачу противника", – сказал Арестович.

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По его информации, у российского командования были планы перебросить части из Киевской, Сумской и Черниговской областей, на Изюмское направление – через Курск и Белгород. Но сделать это не удается.

"Они просто небоеспособны, потому что развал материально-технический, слом техники достигает такого масштаба, что это подразделение нельзя считать боеспособным, в лучшем случае (можно считать) ограниченно боеспособным", – объяснил Арестович.

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Напомним, за последние сутки количество убитых оккупантов выросло на 300 человек. Также ВСУ продолжают ликвидировать вражескую технику армии РФ. С 24 февраля по 4 апреля ВСУ уничтожили 18 300 солдат, 647 российских танков, 147 самолетов и 134 вертолета врага.

Ранее сайт "Сегодня" информировал, что российские оккупанты проводят перегруппировку сил, чтобы пойти в наступление на Донбассе. В частности, на востоке Украины задействуют наемников ЧВК "Вагнер".