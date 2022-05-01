Россия планирует долгосрочную оккупацию Херсона – разведка Британии

Россия планирует долгосрочную оккупацию Херсона. / Фото: Коллаж: Сегодня

С момента захвата Херсона в начале марта Россия стремилась узаконить свой контроль над городом и прилегающими территориями, установив пророссийскую администрацию. Это свидетельствует о том, что Россия планирует долгосрочную оккупацию Херсона.

Такое заявление обнародовала разведка Великобритании.

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Отмечается, что оккупационная администрация Херсона объявила о том, что возвращение территории под украинский контроль больше "невозможно". Также было объявлено о четырехмесячном переходе валюты с украинской гривни на российский рубль.

"Эти заявления, вероятно, свидетельствуют о намерении России оказывать сильное политическое и экономическое влияние в Херсоне в долгосрочной перспективе", – утверждает британская разведка.

Также в Минобороны Великобритании считают, что прочный контроль над Херсоном и его транспортными путями повысит способность России поддерживать свое продвижение на север и запад Украины и повысит безопасность российского контроля над ранее оккупированным Крымом.

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Путин хочет создать "ХерНР"

Президент РФ Владимир Путин попытается создать "республику" в Херсонской области к 9 мая.

По данным украинской разведки, такие попытки будут обусловлены тем, что Путину до 9 мая следует продемонстрировать свой "успех" в войне с Украиной.

"Он все будет делать для того, чтобы любыми методами провести референдум и сказать, что "народ Херсонщины" провозгласил "херсонскую народную республику" и хочет войти в состав России. Это будет преподноситься как одна из побед российских оккупационных войск на территории Украины", – сообщила разведка.

Однако сорвать референдум и все планы оккупантов по созданию так называемой "ХНР" может сопротивление и активная позиция граждан Украины на временно оккупированных территориях.

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