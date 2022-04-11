Россия плодит фейки об уничтожении словацких комплексов С-300 – Лещенко

Советник руководителя Офиса президента Сергея Лещенко развеял очередной фейк РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия продолжает распространять фейковую информацию чтобы демотивировать наших иностранных партнеров. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Сергей Лещенко во время брифинга.

По его словам, вбросы о якобы уничтожении С-300 РФ делает, чтобы остановить ту военную помощь, которую предоставляет Украине цивилизованный мир.

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"РФ делает это для того, чтобы через такие фейковые сообщения демотивировать наших партнеров, мол передавайте, не передавайте, все равно они будут уничтожены. Также это делается для того, чтобы послать другой месседж: переданное вами вооружение с большой долей вероятности окажется в руках российской армии, и таким образом вы вооружите не Украину, а Россию. Эта информация об уничтожении комплексов С-300 является фейковой", – сказал он.

РФ начала распространять фейки

Лещенко Рассказал, что источником этого фейка был спикер Министерства обороны России, который ежедневно проводит брифинги, где выдает желаемое за действительное. Премьер Словакии Эдуард Хегер опроверг вброс Минобороны РФ о якобы уничтожении поставленных Украине зенитно-ракетных комплексов С-300.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предупреждал, что РФ готовит масштабную кампанию фейков, направленную против поставок оружия Украине.

Кроме того, фейки российских пропагандистов о том, что в Украине якобы разрабатывают химическое или биологическое оружие, могут свидетельствовать, что РФ готовить новую операцию под чужим флагом. Зеленский заявлял, что никакого химического или любого другого оружия массового поражения в Украине не разрабатывали и об этом знает весь мир. Если РФ сделает что-то подобное против нас – получит жесточайший санкционный ответ.