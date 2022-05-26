Россия похищает украинских детей для уничтожения нации: главные заявления властей за 26 мая

Оккупанты насильно вывозят украинских детей в Россию. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине 92-й день полномасштабной войны с Россией. Оккупанты усилили наступление сразу на нескольких направлениях, Франция готова продолжить поддержку нашей страны, а Россия пытается уничтожить украинскую нацию.

Сайт "Сегодня" собрал главные заявления украинских властей за 26 мая.

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Президент Украины подвел итоги 91-х суток войны против России

Президент Владимир Зеленский обратился к гражданам в ночь на 26 мая и заявил, что мир оказался не готов к смелости украинцев, которые не уступают России и продолжают защищать свое государство.

"Не потому, что все эти сомневающиеся люди все равно ошибались, когда оценивали потенциал нашего государства. А потому, что многие из них и оценивать не начинали. Многим из них просто не хотелось принимать во внимание Украину, хотя считались с позицией РФ", – сказал Зеленский.

Президент возмутился из-за заявлений некоторых политиков о необходимости пойти на уступки России.

"Чтобы ни делало российское государство, находится кто-то, кто говорит: давайте учтем его интересы. В этом году в Давосе это снова прозвучало. Несмотря на тысячи российских ракет, ударивших по Украине. Несмотря на десятки тысяч убитых украинцев. Несмотря на Бучу и Мариуполь. И несмотря на построенные российским государством "фильтрационные лагеря", в которых убивают, пытают, насилуют и унижают, как на конвейере. Россия сделала все это в Европе", – отметил Зеленский.

По его словам, в некоторых западных СМИ также появились заявления о том, что якобы Украина должна принять тяжелые компромиссы, отдав территорию в обмен на мир.

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"Мы не торгуем суверенитетом и территориальной целостностью. Украина вернет все свои территории и людей", – подчеркнул Зеленский.

Евросоюз не должен идти на условия российских преступников

Крупнейшая нефтяная компания Норвегии Equinor вышла из всех общих с Россией проектов. Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

"ЕС заморозил резервы Центробанка России на 23 миллиарда евро, пишет Reuters. Также важно, что в США и Британии уже отказались от российской идеи ослабления санкций против России в обмен на разблокировку украинских портов. Ожидаем таких же действий и от ЕС. Никогда нельзя идти на условия преступников", – написал Ермак.

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Франция продолжает поддерживать Украину

Франция продолжает поддерживать Украину. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своем Twitter.

"Первый телефонный разговор с моим новым французским коллегой Катрин Колонной. Франция продолжает поддержку. Мы согласились с необходимостью усиления санкционного давления на РФ, включая нефтяное эмбарго, и обсудили предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС. Жду ее в Украине", – написал Кулеба.

Россия похищает украинских детей для уничтожения нации

Россия похищает украинских детей для уничтожения нации. Об этом говорится в заявлении украинской делегации в ООН, которое зачитал советник постоянного представительства Украины Сергей Дворник, передает пресс-служба Верховной Рады Украины.

"Похищение не менее 230 тысяч украинских детей в числе 1,4 млн граждан Украины, насильственно депортированных в Россию, является преступлением, направленным на уничтожение украинской нации путем лишения ее молодых поколений, что является современным проявлением колониализма", – говорится в заявлении.

Оккупанты наступают сразу на нескольких направлениях

Российские оккупанты пытаются вести штурмовые действия в Донецкой, Луганской и Херсонской областях. В частности, на Донбассе украинские военные отразили 10 атак врага, уничтожив немало оккупантов и военной техники. Об этом сообщила пресс-служба Генерального штаба ВСУ, комментируя 92-е сутки противостояния российской агрессии.

Отмечается, что противник не прекращает наступление в Восточной операционной зоне и продолжает наносить ракетные и авиационные удары по объектам инфраструктуры на территории Украины.

"Враг обстрелял из минометов калибра 120-мм и ствольной артиллерии районы населенных пунктов Бачевск и Краснополье Сумской области и населенного пункта Заречье Черниговской области", – говорится в сообщении.

Обстрелы также продолжаются на Слобожанском, Донецком, Бахмутском и Авдеевском направлениях.

"За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отбито десять атак врага, уничтожены четыре танка, две артиллерийские системы, бронетранспортер, автомобиль и одна единица специальной техники. Подразделения противовоздушной обороны уничтожили пять БПЛА типа "Орлан-10". Ударная авиация Воздушных сил ВСУ нанесла удар по позициям противника – уничтожен личный состав и до десяти единиц легкобронированной техники. Украинские истребители перехватили и сбили две крылатые ракеты", – рассказали в Генштабе.

Потери российских оккупантов составляют 29 600 человек

С начала вторжения в Украину российские оккупанты потеряли уже 29 600 солдат и 1315 танков. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 26.05 ориентировочно составили:

личного состава – около 29 600 (+150) человек ликвидировано;

танков – 1315 (+10) единиц;

боевых бронированных машин ‒ 3235 (+22) единиц;

артиллерийских систем – 617 (+11) единиц;

РСЗО – 201 (+0) единица;

средств ПВО – 93 (+0) единицы;

самолетов – 206 (+0) единиц;

вертолетов – 170 (+0) единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 502 (+11) единицы;

крылатых ракет – 114 (+2) единиц;

кораблей /катеров – 13 (+0) единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 2225 (+8) единиц;

специальной техники – 47 (+3) единиц.

Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Авдеевском направлении.

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