Россия получила по зубам на границе с Сумской областью

В Сумской области россияне пытались прорвать границу / Фото: Коллаж: Сегодня

В Сумской области в результате боев 17 мая прорыв оккупантами государственной границы не зафиксирован.

"Прорыв государственной границы не зафиксирован. Провокационные обстрелы с территории России продолжаются", – заявил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий, которого цитирует Telegram-канал "Сегодня".

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Ранее Живицкий сообщил, что в Сумской области "идет бой с россиянами, которые пытаются прорвать границу из района Середины-Буды на севере Шосткинского района".

Оккупанты нанесли удар по населенным пунктам на Сумщине

Оккупанты 17 мая обстреляли с территории РФ приграничные населенные пункты Сумской области – Эсмань, Бояро-Лежачев, Сопич, а также город Ахтырку.

В Ахтырке ракетные удары упали в центральной части города и в частном секторе. Ранения получили по меньшей мере пять человек, повреждены жилые дома, церковь и детский сад.