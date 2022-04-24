Россия потеряла 90% лучших десантников – Грозев

Большинство десантников РФ погибло / Фото: Коллаж: Сегодня
Россия потеряла 90% своих лучших десантников. Это самая качественная и важная часть армии.
Об этом журналист Христо Грозев сообщил во время спецэфира "Два месяца героического сопротивления" на youtube-канале "Украина 24".
"В первой части войны Россия потеряла 90% своих лучших десантников. Это же самая качественная и важная часть армии, без которой завоевать наиболее важные стратегические объекты, завоевать столицу нельзя. Затем была потеряна значительная часть второго эшелона – качественная, с их точки зрения, – наемников. Из них примерно 4000 потеряно. Это же огромный процент ветеранов, готовых к войне!" – заявил Грозев.
Он считает, что без общей мобилизации Россия сейчас способна собрать против Украины не более 60-70 БТГ неизвестно какого качества.
За два месяца войны против Украины Россия также использовала большинство высокоточных ракет, которые у нее были, сказал Грозев. По его оценкам, в России остается не более 30% арсенала, который у нее был перед началом войны.
Угроза ядерного удара
- В Кремле заявили, что якобы не собираются применять ядерное оружие. В войне с Украиной ядерный удар нанесут лишь в том случае, если "появится угроза существованию государства", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
- Генсекретарь ООН заявил, что теперь нельзя исключать возможности ядерной войны. Ведь президент РФ уже угрожал ядерным оружием.
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль рассматривает различные варианты возможных ответных шагов в случае размещения вооружений НАТО у границ России. Не исключается вариант размещения ядерного оружия в Беларуси.
- В Пентагоне отреагировали на угрозыПутина о ядерном оружии. По словам чиновника Пентагона, официальные лица США не сомневаются в принятии Путиным подобных решений. В НАТО отметили, что готовы оградить себя и союзников.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что если Российская Федерация воспользуется ядерным оружием, то мир будет брошен в катастрофу.
- Заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила, что нельзя исключать, что президент России Владимир Путин отдаст приказ применить тактическое ядерное оружие. Однако Запад пытается убедить его не делать этого.
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