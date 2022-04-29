Россия продвигается на Донбассе медленно, ценой значительных потерь – разведка Британии

Российские войска на Донбассе несут значительные потери. / Фото: Коллаж: Сегодня

Битва за Донбасс остается основным стратегическим направлением России для достижения заявленной цели по обеспечению контроля над Донецкой и Луганской областями. В то же время, оккупанты несут значительные потери на этом направлении.

О таком говорится в заявлении разведки Минобороны Великобритании в Twitter.

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В Донецкой и Луганской областях бои были особенно тяжелыми вокруг Лисичанска и Северодонецка, с попытками продвижения на юг от Изюма к Славянску.

"Из-за сильного сопротивления Украины территориальные завоевания России были ограничены и достигнуты ценой значительных потерь для российских войск", – сообщает британская разведка.

Зеленский: Битва за Донбасс будет "переломной"

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что битва за Донбасс будет решающей "по многим показателям".

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Президент подчеркнул, что Украина имеет дело с серьезной угрозой во многих направлениях.

"Большинство нашей армии сосредоточено на востоке нашей страны, сегодня на востоке и на юге", – сказал Зеленский.

По словам Зеленского, если украинские защитники выстоят, для всей Украины это станет переломным моментом.

"Это повлияет на наш диалог. Это повлияет на размещение фигур на доске в этой игре. Это повлияет, на мой взгляд, на целостность нашей армии так же, как и на целостность их армии. Если мы выстоим, во что я искренне верю как гражданин, патриот и президент этого государства, то для нас это будет решающий момент. Переломный момент. С точки зрения следующих шагов, включая дипломатию", – сказал президент.

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