Россия пытается убить Украину, но получает по зубам: главные заявления властей за 4 мая

Россия с трудом продвигается вперед и несет ужасные потери. Отсюда отчаянный ракетный террор по всей Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине 70-й день полномасштабной войны с Россией. Оккупанты несут ужасные потери и прибегают к ракетному террору. Все атаки врага – безуспешны, а тем временем Запад вводит новый пакет экономических санкций против российского агрессора.

Сайт "Сегодня" собрал главные заявления украинских властей за 4 мая.

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Президент Украины подвел итоги 69-х суток войны против России

В ночь на 4 мая президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам и сообщил о первом результате эвакуационной операции с "Азовстали" в Мариуполе.

"В Запорожье прибыли 156 человек. Женщины и дети. Они находились более двух месяцев в убежищах. Только представьте! Например, ребенку – шесть месяцев, два из которых – под землей, спасаясь от бомб, обстрелов. Наконец-то эти люди в полной безопасности. Они получат помощь", – рассказал Зеленский, поблагодарив всех, кто участвовал в организации эвакуации.

Он также подчеркнул, что украинская власть сделает все, чтобы достать из Мариуполя и "Азовстали" всех оставшихся там людей.

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"Это сложно. Но нам нужны все, кто там остается: и гражданские, и военные. Не было дня, чтобы мы не занимались этим вопросом. Чтобы наши люди не пытались решить этот вопрос. Сейчас российские войска не соблюдают договоренности. Они продолжают массированные удары по "Азовстали". Они пытаются штурмовать комплекс. Но мне много раз говорили, что не удастся спасти ни одного человека. Что это невозможно. А сегодня 156 человек – в Запорожье. Это еще не победа, но уже результат. И я верю, что есть шанс спасти и других людей", – подчеркнул президент.

Зеленский также отметил, что российские военные нервно реагируют на успехи Украины.

"Разные украинские города снова стали мишенями для российских ракет, российских ударов. Львов, Винница, Киевская область, Днепропетровская область, Одесса, Харьковщина – такой масштаб сегодняшних обстрелов однозначно свидетельствует не о том, что у России есть какая-то особая военная цель. Нанести удар по Закарпатью? Что именно это может дать России? Они пытаются выместить свое бессилие. Потому что Украина им не под силу. Но под силу – пока – сжечь детские аттракционы в харьковском парке Горького или разрушить какой-нибудь мост. Или вообще склад с зерном или жилой дом с людьми. Чем больше таких ударов – тем дальше Россия от цивилизации. От того, что называется цивилизованностью", – подчеркнул украинский лидер.

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Поблагодарил Зеленский премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона за его поддержку Украины.

"Сегодня Борис обратился к нашему парламенту и нашему народу. Это были очень важные слова, теплые, дружеские, сильные. Это очень искренний жест. Я благодарен Британии и за новый пакет поддержки нашего государства", – сказал президент.

Зеленский также рассказал, что впервые за время полномасштабной войны он выступил в Верховной Раде. Также президент Украины поблагодарил за поддержку парламент и народ Албании. Пообщался с представителями крупнейших глобальных компаний – в клубе CEO Wall Street Journal и поговорил с президентом Польши Анджеем Дудой.

Санкционное давление на Россию должно усиливаться

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак провел встречу в формате видеоконференции с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейкобом Салливаном, советником премьер-министра Великобритании по национальной безопасности Стивеном Лавгроувом, советником федерального канцлера Германии по внешней политике Йенсом Плетнером, Чрезвычайным и Полномочным Послом Франции в Украине Изабель Дюмон и другими представителями французской стороны.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, Ермак проинформировал собеседников о ходе событий на фронте, отметив, что самой сложной остается ситуация на юго-востоке Украины, где Россия сосредоточила значительные силы.

Также он рассказал об эвакуационной миссии из заблокированного российскими войсками города Мариуполя Донецкой области и о продолжении обстрела "Азовстали" российскими оккупантами.

"Гуманитарная ситуация в Мариуполе остается катастрофической", – подчеркнул руководитель Офиса Зеленского.

Стороны также обсудили будущие гарантии безопасности для Украины и подготовку очередного санкционного пакета в отношении России. План действий по усилению санкций, который наработала международная экспертная группа Ермака-Макфола, был передан партнерам Украины. Собеседники согласились с тем, что санкционное давление на Россию должно усиливаться, пока она не прекратит агрессивную войну и не станет искать мир.

Андрей Ермак: "Гуманитарная ситуация в Мариуполе остается катастрофической" / Фото: Офис Президента Украины

Россия пытается убить Украину, но тотально получает по зубам

Россия воюет только с Украиной и нет никакой войны с США, НАТО и Западом. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк на своей странице в Twitter.

"Россия воюет только с Украиной. Нет никакой войны с США, НАТО, Западом, о чем постоянно истерически заявляет РФ, оправдывая свою бездарность, частые поражения, размер армии вторжения и количество безвозвратных потерь. Россия уже 69 дней пытается убить Украину. И тотально получает по зубам", – написал он.

Россия терпит ужасные потери и прибегает к отчаянному ракетному террору

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал мир ответить на ракетный терроризм России ужесточением санкций и поставками Украине тяжелого вооружения. Соответствующее заявление глава украинского МИД сделал на своей странице в Twitter.

"Россия с трудом продвигается вперед и несет ужасные потери. Отсюда отчаянный ракетный террор по всей Украине. Но мы не боимся, и мир тоже не должен бояться. Новые санкции против России. Больше тяжелого вооружения для Украины. Российский ракетный терроризм должен быть наказан", – написал Кулеба.

Оккупанты безуспешно атакуют Восток Украины

За прошедшие сутки российские оккупанты ударили ракетами по объектам на территории Днепропетровской, Кировоградской, Львовской, Винницкой, Киевской, Закарпатской, Одесской и Донецкой областей. Об этом сообщается в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на утро 4 мая.

Отмечается, что на Слобожанском направлении враг обстреливал Харьков и населенный пункт Протопоповка из артиллерии и минометов. Провел воздушную разведку в районе Кутузовки и Александровки в Харьковской области. Пытался вести наступление в направлении Довгенького, однако успеха не имел.

"На Донецком и Таврическом направлениях для сковывания действий оккупанты обстреливают наши войска. На Лиманском направлении противник наступает в направлении населенного пункта Шандриголово, боевые действия продолжаются. Враг усиливает группировку войск и активизировал воздушную разведку", – говорится в сообщении.

Потери российских оккупантов составляют 24 500 человек

С начала вторжения в Украину российские оккупанты потеряли уже 24 500 солдат и 1077 танков. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 04.05 ориентировочно составили:

личного состава — около 24 500 человек;

танков – 1077 единиц;

боевых бронированных машин — 2610 единиц;

артиллерийских систем — 491 единица;

РСЗО — 163 единицы;

средств ПВО — 81 единица;

самолетов — 194 единицы;

вертолетов — 155 единиц;

автомобильной техники и цистерн с ГСМ — 1867 единиц;

кораблей/катеров — 10 единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 303 единицы;

специальной техники — 38 единиц;

крылатых ракет — 87 единиц.

Эвакуация из Мариуполя обязательно будет

На 4 мая запланирована эвакуация из Мариуполя Донецкой области. Об этом сообщила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук на своей странице в Facebook.

По ее словам, запланирована эвакуация в Запорожье из Луначарского кольца (возле Бердянска) в 10:00, из Токмака в 15:00 и Васильевки в 16:00.

"По сегодняшней эвакуации из Луначарского кольца (возле Бердянска). Очень прошу поскорее собираться на точку эвакуации. Эвакуация обязательно будет", – написала Верещук.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Россия задействовала в Украине примерно 65% всей ее наземной боевой численности. Четверть сил, вероятно, выведена из строя.

Также мы информировали, что 9 мая Путин может объявить войну Украине и мобилизацию в РФ, и выясняли, поможет ли это России выиграть войну.