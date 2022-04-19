Россия пытается захватить Донбасс и перебрасывает дополнительные силы под Харьков – Генштаб ВСУ

Военные РФ продолжают наступление на Донбасс. / Фото: Коллаж: Сегодня

Российская армия пытается продолжать наступление, чтобы установить полный контроль над территорией Донецкой и Луганской областей, а также удержать сухопутный коридор с временно оккупированным Крымом.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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Кроме того, вражеские войска не прекращают ракетно-авиационные удары по гражданским объектам по всей территории Украины. В течение предыдущих суток противник активизировал нанесения ракетных ударов по объектам в западных областях.

Ситуация по направлениям

В Слобожанском и Донецком операционных районах агрессор проводит наступательные и штурмовые действия по отдельным направлениям.

Враг продолжает перебрасывать вооружение, военную технику в Украину из центральных и восточных регионов Российской Федерации. Наряду с боевыми подразделениями осуществляет переброску подразделений обеспечения.

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Кроме того, чтобы усовершенствовать систему материально-технического обеспечения, оккупанты развертывают логистические центры и создают полевые базы ремонта и восстановления поврежденной техники.

На Слобожанском направлении противник определенным составом сил продолжает частичную блокировку города Харькова. По имеющейся информации, в целях организации системы противовоздушной обороны наступательной группировки, враг осуществляет перекидывание дополнительных зенитных ракетных дивизионов ЗРК "Тор" в Харьковскую область. В то же время, в приграничных с Украиной районах Белгородской области, для прикрытия основных пунктов управления, а также тыловых районов развернуты зенитные ракетные дивизионы С-400 и С-300.

На Изюмском направлении враг ведет наступательные действия на левом берегу реки Северский Донец. Для поддержки наступательных действий группировки на указанном направлении противник создал систему основных и запасных огневых позиций реактивной и ствольной артиллерии.

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На Донецком и Таврическом направлениях российские оккупанты активизировали наступательные действия вдоль всей линии столкновения.

Основные усилия врага сосредоточены на прорыве обороны наших войск Луганской и Донецкой областях, а также установлении полного контроля над городом Мариуполь. В Запорожской области идет сосредоточение подразделений оккупационных войск в определенных районах.

На Южнобужском направлении основные усилия враг сосредотачивается на выходе к админгранице Херсонской области. В целях улучшения тактического положения оккупанты пытаются вести наступательные действия в районе населенного пункта Александровка. Противник не прекращает обстрел гражданских объектов в городе Николаеве.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях существенных изменений не фиксируется.

Республика Беларусь продолжает предоставлять свою территорию для нанесения авиационных ударов по территории Украины и разведки объектов на нашей территории.

Военные РФ отказываются воевать в Украине

По имеющейся уточненной информации Генштаба ВСУ, потери 126 бригады береговой обороны черноморского флота составляют до 75%. 810-я отдельная бригада морской пехоты черноморского флота потеряла 158 военнослужащих убитыми, около 500 ранеными, а 70 человек числятся пропавшими без вести.

Значительная часть военнослужащих указанных бригад написала рапорты на отказ от участия в так называемой "специальной операции".

ВСУ отбивают атаки врага

На территории Донецкой и Луганской областей защитниками Украины за минувшие сутки отбиты семь атак врага, уничтожены десять танков, восемнадцать единиц бронированной и восемь единиц автомобильной техники, одна артиллерийская система, а также миномет противника с расчетом.

Группировкой Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за предыдущие сутки были поражены семь воздушных целей: один самолет, четыре БПЛА и две крылатые ракеты.

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