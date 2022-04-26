Россия разгоняет новые фейки о войне в Украине: что придумали

В Российской Федерации распространяют новые фейки и манипуляции. / Фото: Коллаж: Сегодня

Пропагандисты Российской Федерации сообщили о "захвате" архива ОБСЕ в Мариуполе

Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины, обнародовав дайджест вражеских фейков и манипуляций на утро 26 апреля.

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Фейки России

Как отмечается, в "захваченном" архиве ОБСЕ были якобы "обнаружены отчеты организации, в которых задокументированы военные преступления ВСУ, не попавшие в официальные сводки". Также в помещении якобы были "найдены мины, что указывает на связь ОБСЕ с поставкой оружия Киеву". В Центре сообщили, что это дезинформация.

Кроме этого, Минобороны России заявило, что "в жилом доме в Авдеевке неонацисты оборудовали опорный пункт, на верхних этажах разместили огневые точки, во дворе – тяжелую технику, а жителями насильственно прикрываются как "живым щитом". В Центре противодействия дезинформации заявили, что это фейк.

"Несмотря на то, что Украина ведет оборонную войну, СМИ России заявили о том, что ВСУ обстреляли пограничные поселки Нехотеевка, Журавлевка и Головчино Белгородской области. Предостерегаем: это манипуляция!" – указали в Центре.

Напомним, представитель Одесской ОВА Сергей Братчук заявил, что в России распространяют фейк о том, что украинские спецслужбы готовят химическую атаку на объекты в порту "Южный" в Одессе.

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