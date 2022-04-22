Россия развязала войну в Украине из-за комплекса неполноценности: главные заявления властей за 22 апреля

Россия не развивается и пытается самоутвердиться за счет других стран. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине 58-й день полномасштабной войны с Россией. Оккупанты продолжают наступление на востоке нашей страны. Наша страна подсчитывает убытки от войны с Россией и призывает Запад усилить санкции против Москвы.

Сайт "Сегодня" собрал главные заявления украинских властей за 22 апреля.

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Президент Украины подвел итоги 57-х суток войны против России

В ночь на 22 апреля президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам и заявил, что 21 апреля был очень содержательным внешнеполитическим днем для Украины. В Киев прибыли премьер-министры Испании и Дании – двух государств, которые последовательно поддерживают Украину. Поблагодарил их за помощь нашей обороне. За санкционное давление на Россию. Призвал Испанию, Данию и все другие европейские демократии еще усилить санкции за эту войну.

"Сегодня обратился к парламенту и народу Португалии. Это было уже 26-е обращение к парламентам государств – наших партнеров. Могу сказать, что каждое из таких выступлений добавляет нам поддержки. Также обратился сегодня к участникам специальной весенней сессии Всемирного банка", – заявил Зеленский.

Президент отметил, что США объявили о новом пакете поддержки для Украины.

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"Этот пакет включает очень мощные оборонительные инструменты для наших военных. В частности, это артиллерия и снаряды, беспилотники. То, что мы ожидали", – сказал он.

Глава государства рассказал, что на юге и востоке нашей страны оккупанты продолжают накапливать силы и загонять новые батальонные тактические группы. Пытаются даже начать так называемую "мобилизацию" в оккупированных районах Украины.

"Призываю жителей южных районов Украины – в Херсонской и Запорожской областях – внимательно относиться к тому, какую информацию о себе вы даете захватчикам. Если они просят вас заполнить какие-то анкеты, оставить где-то ваши паспортные данные, то знайте – это не для того, чтобы вам помочь. Это для того, чтобы сфальсифицировать на вашей земле так называемый "референдум", если поступит команда из Москвы устроить такой спектакль", – сказал Зеленский.

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Президент также сообщил, что Россия отвергла предложение установить пасхальное перемирие.

"Это очень хорошо демонстрирует, как на самом деле руководители этого государства относятся к христианской вере", – отметил украинский лидер.

Россия развязала войну в Украине из-за комплекса неполноценности

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал Россию страной с комплексом неполноценности, который заставляет ее "самоутверждаться", развязывая войны и убивая людей в Украине. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Россия – страна с комплексом неполноценности, пытающаяся самоутвердиться через других. Она не имеет развития науки, не производит технологии и не имеет ничего, кроме природного сырья, на экспорт. Но она мечтает быть "сверхстраной", и тоскует по имперскому прошлому", – написал он.

Подоляк считает, что именно глубокий комплекс неполноценности, беспросветное настоящее и отсутствие поводов для гордости посвежее, чем победа уже несуществующего СССР во Второй мировой войне и заставили Кремль развязать, а россиян – бурно поддержать кровопролитную войну против Украины и уничтожение украинского народа.

"Россия живет культом победы во Второй мировой войне из-за поражений в 2022 году. И из-за этого решила начать новую войну. Звучит смешно, но не до шуток. Каждый день умирают сотни людей. Розыгрыш вышел из-под контроля. Мир должен остановить это безумие и ввести нефтяное эмбарго", – подчеркнул Подоляк.

Россия постоянно нарушает мирные договоры

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов не верит в мирный договор с Россией. Об этом он заявил в интервью Украинской правде.

"В любое время (война может возвратиться. – Ред.). Я не верю ни в один мирный договор с Российской Федерацией. У нас за время нашей истории их было уже очень и очень много. И они постоянно нарушали", – сказал Данилов.

Данилов рассказал о планах Путина / Коллаж "Сегодня"

Для восстановления экономики Украина должна вступить в ЕС и получить доступ на западный рынок

Для восстановления экономики Украина должна получить полный доступ на рынки G7 и Европейского Союза, а также вступить в ЕС в 2024 году. Об этом заявила вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко

"Министерство экономики совместно с украинскими экономистами, офисами "Большой четверки" и другими ведущими консалтинговыми компаниями предложило ключевые принципы для включения в план послевоенного обновления и развития Украины", – сообщила чиновница.

По ее словам, Украине необходимо получить полный доступ к рынкам стран Большой семерки и Евросоюза, вступить в ЕС в 2024 году, организовать быструю логистику товаров из Украины в Европу, сделать ставку на агроэкспорт и экспорт металлургии, поскольку в этих отраслях у страны уже есть конкурентное преимущество на мировых рынках, сформировать мощный военно-промышленный комплекс, нарастить энергетические мощности и достичь энергетической независимости.

Юлия Свириденко: "Для восстановления экономики Украина должна вступить в ЕС и получить доступ на западный рынок" / Фото: Facebook

Оккупанты запретят выезд из Крыма, чтобы не сорвался весенний призыв

Российские оккупанты с 30 апреля запретят выезд и въезд в Крым, чтобы не сорвался весенний призыв. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ на утро 22 апреля.

Также отмечается, что батальонная тактическая группа 136-й отдельной мотострелковой бригады 58-й общевойсковой армии Южного военного округа, действовавшая на Кураховском направлении, понесла значительные потери в живой силе (до 250 человек) и потеряла до 10 единиц реактивных и ствольных систем. Тем временем личный состав 150-й мотострелковой дивизии 8-й общевойсковой армии Южного военного округа, вовлеченный в войну в Украине, не получил так называемые "боевые" средства за март. Из-за чего военнослужащие недовольны и возмущены.

"Россияне активизировали бои вдоль всей линии столкновения на Донецком и Таврическом направлениях. Враг идет на штурм в районе Заречного и силами к батальону пытается наступать в районе Рубежного", – информируют в Генштабе..

На Слобожанском направлении враг продолжает частично блокировать Харьков, производит огневое поражение подразделений украинских войск и объектов критической инфраструктуры. Враг пытается вести наступление в направлении населенного пункта Заводы. Вышел на северные окраины Дибровного, пытается закрепиться на достигнутом рубеже.

Продолжаются оборонительные бои с противником в направлении Новтошковского и Попасной. Враг продолжает пытаться при поддержке артиллерии совершать штурм в районе Марьинки.

В то же время враг усиливает войска на Запорожском направлении. Продолжаются меры по логистическому обеспечению оккупационных войск.и.

"На временно занятых территориях вражеские подразделения продолжают блокировать перемещение местного населения, грабить и искусственно приближать гуманитарный кризис – разрушают объекты критической инфраструктуры и блокируют доставку гуманитарных грузов с территории Украины. Есть случаи расстрелов гражданского населения и волонтеров", – рассказали в Генштабе.

На территории Донецкой и Луганской областей ВСУ отразили десять атак российских оккупантов, уничтожены шесть танков, восемь единиц бронированной и пятнадцать единиц автомобильной техники, четыре артиллерийские системы, девять БПЛА, три самолета и три вертолета.

Потери российских оккупантов составляют 21 200 человек

С начала вторжения в Украину российские оккупанты потеряли уже 21 200 солдат и 838 танков. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 22.04 ориентировочно составили:

личного состава – около 21 200 человек;

танков – 838 единиц;

боевых бронированных машин – 2162 единиц;

артиллерийских систем – 397 единиц;

РСЗО – 138 единиц;

средств ПВО – 69 единиц;

самолетов – 176 единица;

вертолетов – 153 единиц;

автомобильной техники – 1523 единицы;

кораблей/катеров – 8 единиц;

цистерн с ГСМ – 76;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 172;

специальной техники – 27;

пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.

В связи с опасностью на маршрутах гуманитарных коридоров 22 апреля не будет. Об этом сообщила вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук. на своей странице в Facebook.

"Обращаюсь ко всем, кто ждет эвакуации: потерпите, пожалуйста, держитесь!" – написала Верещук.

Как сообщал сайт "Сегодня", накануне Верещук заявляла о том, что Украина организует новый гуманитарный коридор для эвакуации жителей трех населенных пунктов Херсонской области.

Также мы информировали, что "Укрзализныця" продолжает назначать эвакуационные поезда. 22 апреля, они будут курсировать, в частности, из горячих точек Украины. В пятницу железнодорожники будут вывозить людей, в частности, из Запорожья, Покровска, Харькова, Одессы.