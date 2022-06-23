Россия сосредотачивает войска у северных границ Украины: известна причина

В Госпогранслужбе рассказали, что делает Россия у северных границ нашей страны. / Фото: Украинская правда, Коллаж: Сегодня

Российская Федерация продолжает размещать отдельные подразделения своих вооруженных сил в пограничных районах Брянской и Курской областей.

Об этом сообщил официальный представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко во время брифинга, пишет Укринформ.

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Что происходит

По его словам, страна-агрессор это делает для демонстрации присутствия и сковывания сил, действий украинских подразделений и сил обороны.

"Формирование врагом ударной группировки для возобновления наступления на данный момент не наблюдается", – сказал он.

Ранее военный эксперт Петр Черник рассказал о том, что Россия приближается к сакральной границе потери своих танков. При этом военный эксперт Олег Жданов заявил, что российские оккупанты в ближайшее время могут еще больше нанести ракетных ударов по Украине – они будут связаны с несколькими мероприятиями, в том числе политическими.