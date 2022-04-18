Россия сосредоточила в Черном море не менее 36 крылатых ракет "Калибр" – Мотузяник

Россия сосредоточила в Черном море крылатые ракеты "Калибр". Фото: коллаж "Сегодня"

Россия сосредоточила в Черном море не менее 36 крылатых ракет "Калибр" на пяти носителях. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник на брифинге в понедельник, 18 апреля.

"За минувшие сутки количество вылетов самолетов оперативно-тактической авиации России увеличилось более чем в полтора раза, а в акватории Черного моря находится пять российских носителей крылатых ракет морского базирования типа "Калибр". Их потенциальный суммарный залп – не менее 36 ракет", – заявил Мотузяник.

Реклама

Он также добавил, что корабельная группировка в Черном море продолжает выполнять задачи по нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины, изоляции морского побережья нашего государства и ведет разведку.

Как сообщал сайт "Сегодня", 13 апреля ВСУ нанесли ракетные удары по вражескому крейсеру "Москва". По информации советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича, вражеское судно пошло ко дну.

Также мы выясняли, будет ли Россия мстить за уничтожение "Москвы", и какое еще оружие приготовила Украина для войны с захватчиками.

Реклама

"Москва" – российский гвардейский ракетный крейсер, главный корабль проекта 1164 "Атлант". Входит в состав 30-й дивизии надводных кораблей Черноморского флота ВМФ России. Построен на Судостроительном заводе имени 61 коммунара в городе Николаеве, первоначально получил наименование "Слава". После списания противолодочного крейсера "Москва" проекта 1123 года унаследовал его имя и стал флагманом Черноморского флота.