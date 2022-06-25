Россия совершила ядерный теракт на территории Украины

Путину плевать на радиационную безопасность / Коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты совершили очередную диверсию против ядерного объекта на территории Украины. На этот раз они обстреляли установку "Источник нейтронов" в Харькове.

Об этом сообщается на телеграм-канале Государственной инспекции ядерного регулирования Украины.

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Что известно

"В результате очередного обстрела Харькова со стороны РФ 25 июня 2022 года повреждения получила ядерная подкритическая установка "Источник нейтронов". По информации от эксплуатирующей организации Национального научного центра "Харьковский физико-технический институт" (ННЦ ХФТИ), в результате предварительного осмотра площадки установлен факт нанесения дополнительного ущерба зданиям и инфраструктуре промышленной площадки", – говорится в сообщении.

Также в украинском контролирующем органе сообщили, что повреждены:

северная стена пристройки ускорителя в экспериментальный зал установки;

вентиляционные каналы системы специальной вентиляции;

вентиляционная труба основного здания установки;

система охлаждения клистронной галереи ускорителя;

корпус дизель-генераторов системы аварийного электропитания;

обшивка основного здания установки.

Ядерная установка переведена в глубокое подкритическое состояние. Оперативный персонал контролирует состояние ЯПУ "Источник нейтронов", продолжает работу по устранению последствий боевых действий и поддержанию в работоспособном состоянии оборудования ядерной установки.

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"Эта работа усложнена, а иногда и невозможна из-за опасности новых обстрелов площадки. Внешнее электроснабжение ЯПУ "Источник нейтронов" отсутствует. В результате измерения переносным дозиметром установлено, что радиационный фон в экспериментальном зале здания ЯПУ "Источник нейтронов" в пределах нормы", – говорится в сообщении.

Под постоянным огнем

Напомним, что начиная с начала открытой агрессии против Украины территория института, на которой расположена ЯПУ "Источник нейтронов", постоянно обстреливается и подвергается бомбардировке со стороны российских войск. Инфраструктуре института уже нанесен катастрофический ущерб. Под обстрелы попала и непосредственно ЯПУ "Источник нейтронов" и получили значительные повреждения здания института.

"В очередной раз обращаем внимание, что ЯПУ "Источник нейтронов", как и любая другая ядерная установка, не рассчитана на эксплуатацию в условиях боевых действий. Продолжение бомбардировки и обстрелов площадки может привести к тяжелым радиационным последствиям с загрязнением близлежащих территорий", – предупредают в Госинспекции ядерного регулирования Украины.

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