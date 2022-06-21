Россия способна напасть на еще одну страну – Жданов

Олег Жданов рассказал, какую страну Путин хочет еще захватить. Фото: коллаж "Сегодня"

Российская Федерация способна напасть на Литву. Страна-агрессор вполне способна на такой шаг. Власти РФ любят сделать такой политический жест, который противоречит всей логике, а потом вынуждать НАТО к каким-то активным действиям.

Об этом сообщил военный эксперт Олег Жданов в интервью Владимиру Полуеву на YouTube-канале "Украина 24".

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"Вот смотрите, Финляндия еще официально не подала заявку, а ее воздушное пространство нарушает российская авиация. И показывают, что, мол, будете в НАТО, то мы еще хуже сделаем. Точно также и здесь, страны Балтии, особенно Литва и Эстония, могут подвергаться провокационным действиям со стороны России", – сказал эксперт.

В Госдуме РФ хотят отменить признание независимости страны-союзницы Украины

В Государственную думу России внесен законопроект об отмене признания независимости Литвы. Автором документа выступил член политсовета правящей партии "Единая Россия", депутат Евгений Федоров.

Законопроектом предлагается "постановление Государственного Совета СССР от 6 сентября 1991 года № ГС-1 "О признании независимости Литовской Республики" отменить".

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Такое решение Федоров объясняет тем, что признание Литвы независимым государством противоречило конституции СССР.

"Принимая во внимание, что в соответствии со статьей 67.1 конституции России "Российская Федерация является правопреемником Союза ССР на своей территории", постановление Государственного Совета СССР № ГС-1 подлежит отмене", – пишет депутат.

Отметим, что Евгений Федоров является координатором профашистской организации "Национально-освободительное движение" (НОД). Депутат известен громкими заявлениями в адрес Запада – о том, что РФ после развала СССР стала американской колонией, что певец Виктор Цой был агентом спецслужб США и другими.

Ранее мы рассказывали, что временного поверенного в делах Литвы Виргинию Умбрасене вызвали в Министерство иностранных дел России в связи с запретом на железнодорожный транзит грузов через территорию Литвы в Калининградскую область. Об этом сообщила пресс-служба МИД РФ в понедельник, 20 июня.

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Кроме того, Литовские железные дороги с субботы, 18 июня, прекратили транзит санкционных грузов между Калининградской областью и основной территорией России.