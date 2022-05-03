Россия убивает детей и оправдывает нацизм: главные заявления властей за 3 мая

Владимир Зеленский: "Весь мир объединяется, чтобы Россия не убивала детей". Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине 69-й день полномасштабной войны с Россией. Украина и Израиль возмущены антисемитским высказыванием главы МИД РФ. Тем временем оккупанты продолжают наступление на востоке, но несут потери.

Сайт "Сегодня" собрал главные заявления украинских властей за 3 мая.

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Президент Украины подвел итоги 68-х суток войны против России

В ночь на 3 мая президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам и прокомментировал высказывание министра иностранных дел России Сергея Лаврова, в котором он сравнил Зеленского с Гитлером и заявил, что самые большие антисемиты – якобы среди самих евреев.

"Сегодня по поводу этих слов большой скандал в Израиле. Вопрос – останется ли посол Израиля в Москве, зная такую их новую позицию?" - задался вопросом президент.

Зеленский также рассказал, что российские оккупанты нанесли очередной ракетный удар по Одессе. Разрушили общежитие. Убили мальчика. Ранили девушку, у нее осколочное ранение. Всего же, по его словам, за время с 24 февраля российской армией были убиты 220 украинских детей.

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"И это мы еще знаем не обо всех, потому что не имеем доступа к временно оккупированным районам. Весь свободный мир объединился. Чтобы никто не оправдывал нацизм. Чтобы никто не убивал детей. Чтобы никто не разрушал мирные города. Как это делает Россия", – подчеркнул Зеленский.

Он также рассказал, что встретился в Киеве с министром иностранных дел Дании и обсудил вопросы двусторонних отношений.

"Вижу прогресс в выполнении тех договоренностей, которые были достигнуты на переговорах. Обсудили и планы по восстановлению Украины после войны. И поддержку нашего движения в Евросоюз", – отметил украинский лидер, добавив, что в ближайшее время ожидается новый санкционный пакет Евросоюза, который коснется блокирования доходов России от энергоресурсов.

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Скандальные высказывания Лаврова играют на руку Украине

Антисемитское выражениеглавы МИД РФ Сергея Лаврова очень помогло Украине. Об этом в эфире национального телемарафона заявил чрезвычайный и полномочный посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.

Посол отметил, что на прошлой неделе в Израиле отмечали печальную дату – Память катастроф. Люди упоминали 6 миллионов евреев, погибших во время Второй мировой войны, в том числе во время Холокоста.

"Реакция общества на слова Лаврова была молниеносной. Первоначально министр иностранных дел Израиля Яир Лапид заявил об абсолютной недопустимости такого изречения. Затем на эту тему говорил премьер Нафтали Беннет. То есть никто не остался в стороне", – сказал Евгений Корнийчук.

Украинский посол подчеркнул, что Россию, кроме россиян, больше никто не интересует.

"Израильское правительство и так нас поддерживает – оказывает гуманитарную помощь, полностью поддерживает санкции. А высказывания Лаврова только играют на руку Украине. Заявление Лаврова дает козыри украинским дипломатам", – подчеркнул Корнийчук.

Евгений Корнийчук: "Заявление Лаврова дает козыри украинским дипломатам". Фото: planeta.press

За 2 дня ВСУ сбили 20 российских беспилотников

За последние два дня ВСУ ликвидировали почти 20 вражеских беспилотников общей стоимостью около 2 млн долларов. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный на своей странице в Facebook.

Он также опубликовал фото уничтоженных российских БПЛА.

"На фото – поражены российские БПЛА "Орлан" и "Тахион" на Восточном направлении и ZALA – на Северном", – подписал снимки Залужный.

Оккупанты продолжают наступление на Востоке Украины

Российские оккупанты продолжают наступательные действия в Восточной операционной зоне. Об этом сообщается в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на утро 3 мая.

Отмечается, что российские захватчики после причиненных им в Украине потерь пытаются пополнить запасы техники с территории РФ.

"По имеющейся информации, в городе Богучар Воронежской области в период с 27 апреля по 2 мая 2022 года было снято с хранения 17 и 60 БМП-1. Они отправлены на временно занятые российскими войсками украинские территории", – рассказали в Генштабе.

По данным военных, враг продолжал обстрелы города Харькова и близлежащих населенных пунктов, а также позиции ВСУ на Изюмском направлении.

"На Донецком направлении основные усилия врага продолжают сосредотачиваться на установлении полного контроля над населенными пунктами Рубежное и Попасная и продвижении в направлении населенных пунктов Лиман и Славянск. На Южнобугском направлении враг активных боевых действий не проводил. Продолжал обстрелы подразделений наших войск вдоль линии соприкосновения", – проинформировали в ведомстве.

На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты двенадцать атак врага, уничтожены шесть танков, пять артиллерийских систем, двадцать две единицы боевой бронированной техники и восемь единиц автомобильной техники противника.

Потери российских оккупантов составляют 24 200 человек

С начала вторжения в Украину российские оккупанты потеряли уже 24 200 солдат и 1064 танка. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 03.05 ориентировочно составили:

личного состава – около 24 200 человек;

танков – 1 064 единицы;

боевых бронированных машин – 2 567 единиц;

артиллерийских систем – 475 единиц;

РСЗО – 162 единицы;

средств ПВО – 80 единиц;

самолетов – 194 единицы;

вертолетов – 155 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 1 843 единицы;

кораблей/катеров – 10 единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 291 единица;

специальной техники – 38 единиц;

крылатых ракет – 84 единицы.

Сообщается, что наибольшие потери противника за прошедшие сутки были на Изюмском направлении.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что битва за Изюм может стать решающей и позволит ВСУ перейти в контратаку.

Также мы информировали, что начальник генштаба РФ Валерий Герасимов избежал обстрела в Изюме.