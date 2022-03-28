Россия ударила по Северодонецку: семь человек ранены, под завалами ищут детей

Оккупанты обстреляли Луганскую область / Фото: Коллаж: Сегодня

Россияне в очередной раз ударили по Северодонецку Луганской области. В результате пострадали по меньшей мере 7 человек, завалы еще разбирают.

Об этом сообщили в пресс-службе Луганской ВГА в Facebook.

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Отмечается, что пять домов, расположенных в одном районе города, попали под плотный обстрел российской армии.

"Есть пожары и многочисленные разрушения. Задействованы почти все спасатели. В одном из домов разрушены два верхних этажа, еще в двух – почти отсутствуют по два подъезда в каждом. Из-под завалов уже подняли семь человек, среди них раненые. Поиски людей, в том числе детей, продолжаются", – сообщил глава области Сергей Гайдай.

Еще один раненый направлен в больницу после обстрела Рубежного.

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Ситуация в Луганской области

26 марта, в день, когда в регионе договорились о "режиме тишины", оккупанты открыли огонь по Лисичанску и Северодонецку. В результате в Северодонецке загорелось несколько домов, а в Лисичанске оказались заблокированными под землей шахтеры.

Россия ударила по Лисичанске ракетой "Точка-У" и градами. Сложная ситуация и в Северодонецке. Здесь горит еще один продуктовый склад, два жилых и несколько дачных домов, повреждены гаражи станции скорой помощи, в этом же районе травмирована женщина.

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