Россия угрожает миру сразу несколькими кризисами: главные заявления властей за 8 июля

Путин угрожает миру продовольственным и энергетическим кризисами. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине идет 135-й день полномасштабной войны с Россией. Оккупанты продолжают атаковать на Донбассе, в Киев прибыл командующий британской армией, а Россия угрожает миру продовольственным и энергетическим кризисами.

Сайт "Сегодня" собрал главные заявления украинских властей за 8 июля.

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Ситуация на Донбассе очень тяжелая

Ситуация на Донбассе сегодня самая сложная из-за того, что враг имеет преимущество в вооружении. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу СNN.

"У нас разная ситуация по всему государству. Самая сложная – именно на Донбассе. У них больше артиллерии, у них больше РСЗО. У них больше жертв, но они не считают как технику, так и не считают жертв. Мы считаем наших людей. Мы делаем все, чтобы максимально сохранить людей. Это наше оружие, наш народ – наше оружие. Но мы хотим, чтобы такого преимущества прежде всего в артиллерийской технике не было в России", – сказал Зеленский.

В Киев прибыл командующий армией Великобритании

В Киев прибыл командующий британской армией Энтони Радакин. Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

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"На встрече с ним мы обсудили стратегические вопросы дальнейшего сотрудничества и материально-технической помощи. Я сделал акцент на важности тяжелого вооружения в этой войне. Нам его нужно больше и как можно скорее. Эффективность западного оружия уже видна на поле боя", – написал Ермак.

В Киев прибыл командующий британской армией Энтони Радакин / Фото: Генеральный штаб ВСУ

Войной в Кремле считают сталинскую математику – 20 миллионов потерь

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал слова президента России о том, что армия РФ еще не начинала активных боевых действий в Украине. Соответствующее заявление Подоляк сделал в своем Twitter.

"37 тысяч погибших российских военных +12 тысяч бойцов частных военных компаний. Общие санитарные потери – 98-117 тыс. человек. Ликвидированы 10 генералов. Превращено в металлолом 1605 танков, 405 самолетов/вертолетов. Россия еще не начинала воевать? Войной в Кремле считают только сталинскую математику – 20 миллионов потерь?" – написал он.

Михаил Подоляк: "Войной в Кремле считают сталинскую математику – 20 миллионов потерь" / Фото: Офис Президента Украины

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Россия угрожает миру продовольственным и энергетическим кризисами

Россия угрожает миру продовольственным и энергетическим кризисами. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своем Twitter.

"Выступил сегодня на министерской встрече G20 и призвал к решительному глобальному ответу на российскую агрессию, которая угрожает миру продовольственным и энергетическим кризисами. Поставить Россию на место – глобальная задача номер один, и сегодняшняя встреча доказала это", – написал Кулеба.

Дмитрий Кулеба выступил на министерской встрече G20 и призвал к решительному ответу на российскую агрессию. Фото: Twitter

Враг имеет частичный успех на Донбассе

Российские оккупанты продолжают боевые действия и имеют небольшой успех в наступательных действиях в направлении Веселой Долины, а также в районе населенного пункта Спорное. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ на своей странице в Facebook.

"На Бахмутском направлении противник совершал обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Бахмут, Спорное, Ивано-Дарьевка, Берестово, Покровское, Вершина, Владимировка, Зайцево, Кодема, Клиново и Нью-Йорк. Также нанес авиационные удары вблизи Углегорской ТЭС", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что на Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях продолжаются перестрелки вдоль линии соприкосновения с минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии. Враг нанес авиаудары неподалеку от Васильевки, Авдеевки, Новоселовки, Веселого и Новомихайловки.

Подробнее о ситуации на фронте рассказал телеведущий Алексей Бурлаков для канала "Украина 4.5.0.":

Потери российских оккупантов составляют 36 900 человек

С начала вторжения в Украину российские оккупанты потеряли уже 36 900 солдат и 1602 танка. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 08.07 ориентировочно составили:

личного состава – около 36 900 (+250) человек ликвидировано;

танков ‒ 1637 (+35);

боевых бронированных машин – 3811 (+14);

артиллерийских систем – 828 (+13);

РСЗО ‒ 247 (+0);

средств ПВО – 107 (+0);

самолетов – 217 (+0);

вертолетов – 187 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 669 (+2);

крылатые ракеты – 155 (+0);

корабли/катера ‒ 15 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 2685 (+20);

специальная техника – 66 (+0).

В Генштабе сообщили, что наибольшие потери противник понес на Краматорском направлении.

Ситуация в Украине 8 июля