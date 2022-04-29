Россия выпустила по Украине 1900 ракет – Пентагон

Оккупанты продолжают выпускать ракеты по Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

За 63 дня войны против Украины РФ совершила более 1900 ракетных запусков ракет. Большая часть из них выпущена по Мариуполю.

Об этом сообщил чиновник Минобороны США во время брифинга.

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"С начала вторжения было произведено более 1900 ракетных пусков. Большая часть ракетных пусков и, откровенно говоря, ударов самолетов по Украине по-прежнему приходится на Мариуполь и в район операции Объединенных сил, в основном, на Донбасс", – сказал он.

По его словам, почти все авиаудары наносятся с авиабаз РФ.

"Они не взлетают и не садятся в Украине. Я имею в виду, возможно, на юге им иногда удавалось это сделать, но большинство из них прибывают из России, а затем возвращаются на аэродромы в России. То же самое касается и ракетных ударов – пусковые установки находятся на территории России", – добавил чиновник.

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Полеты ракет РФ над АЭС могут обернуться ядерной катастрофой

Вечером 28 апреля российские оккупанты нанесли ракетный удар по инфраструктурному объекту в Хмельницкой области. Травмированных нет.

Украина официально 28 апреля проинформировала МАГАТЭ о случае, когда камера видеонаблюдения сняла полет ракеты над Южно-Украинской АЭС.

Сейчас миссия изучает доказательства. По словам Гросси, если они подтвердятся, этот инцидент "будет иметь очень серьезные последствия".

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"Если бы такая ракета изменила траекторию, это могло бы серьезно повлиять на физическую целостность АЭС, что могло бы привести к ядерной аварии", — сказал Гросси.

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