Россия запустила фейк о приказе атаковать Белгородскую область – Лещенко

Лещенко развеял очередной фейк РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

Российская фабрика фейков использовала шевроны спецподразделения МВД Украины "Торнадо", которое было расформировано в 2015 году. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Сергей Лещенко во время брифинга.

"Было создано видео, на котором легко было распознать фейки. Во-первых, на одном из участников была эмблема МВС Украины "Торнадо". Эта рота была расформирована в 2015 году, но россиян это не волнует. Когда нужно создать фейк, они используют все, что у них под рукой. Напомню, что они показывали не так давно ордена, где инициалы президента были написаны с ошибкой. Так и тут. Неважно, что "Торнадо" не существует уже 7 лет, фейк должен был быть положен на почву, которая подготовлена российскими пропагандистами", – сказал он.

Суть фейка

В Сети появилось видео, на котором командование зачитывает бойцам с шевроном "Торнадо" приказ президента Украины об атаке на Белгородскую область. Лица военных на видео скрыты.

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Ситуация в Белгороде

1 апреля российские СМИ сообщили, что в Белгородской области упал снаряд, якобы "выпущенный со стороны Украины". В результате взрыва возник пожар на нефтебазе, который уничтожил несколько цистерн с нефтью.

В Минобороны Украины опровергли заявление РФ и заявили, что наши защитники не имеют отношения к ЧП в Белгороде. Также высокопоставленные чиновники назвали две вероятные причины подрыва нефтебазы.