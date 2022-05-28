Дефицит техники усугубляется: что РФ перекинула в Херсонскую область

Россияне притащили эшелон 50-летних Т-62. Фото: коллаж "Сегодня"

Военные РФ стянули в Херсонскую область 30 пятидесятилетних танков Т-62.

Об этом сообщает ОК "Юг".

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"Рашисты подтянули на Херсонщину эшелон из около 30 единиц пятидесятилетних расконсервированных танков Т-62, а также автомобильную технику, боевые бронированные машины, реактивные системы залпового огня", – говорится в сообщении.

Напомним, 26 мая сообщалось, что на Запорожье российские захватчики пригнали в Мелитополь эшелон устаревших танков Т-62, а также 30 единиц техники в поселок Кирилловка.

РФ начала строить на оккупированном юге уже третью линию обороны

Россия уже строит третью линию обороны на оккупированном юге Украины. Перегруппировка российских войск в Херсонской области и в оккупированных районах Запорожской области свидетельствует о намерении России закрепиться на этих территориях. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

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Он отметил, что в Херсонской области и на захваченной территории Запорожской области разведка фиксирует усиление, которое происходит в результате перемещения войск с территории Крымского полуострова.

"А это идет транзитом из Российской Федерации. И соответственно мы видим, насколько мощную развертывает сейчас Россия группировку войск на оккупированных территориях юга Украины", – рассказал Вадим Скибицкий.

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