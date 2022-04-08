Российская элита начинает паниковать: главные заявления украинской власти за 8 апреля

Внутри российской элиты зарождаются разногласия и начинают преобладать панические настроения. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине 44-й день полномасштабной войны с Россией. Оккупанты продолжают наносить ракетные удары по мирным жителям нашей страны и пытаются прорваться на Донецком направлении. Тем временем Украина просит Запад оказать более сильное давление на российского агрессора.

Сайт "Сегодня" собрал главные заявления украинской власти за 8 апреля.

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Зеленский выступил в парламенте Финляндии

Президент Украины Владимир Зеленский выступил по видеосвязи из Киева в парламенте Финляндии. Свое обращение к политикам он начал с рассказа об очередном террористическом акте, совершенном Российской Федерацией.

"Российские оккупанты ударили по простому железнодорожному вокзалу в Краматорске. Там нет военных, есть свидетели, есть видео, нет людей. По меньшей мере, три десятка погибших и три сотни раненых. Вот так Россия пришла защищать украинский Донбасс", – заявил украинский лидер.

Президент отметил, что Россия собирает против Украины всех, кого только может.

"Кого мы только не видели среди их военных – и опытных убийц и ребят 2003 года рождения. Никто из них не смог объяснить, зачем они пришли к нам с особой жестокостью. В плен сдается меньшинство – большинство продолжает воевать, так, что часто думаешь, это люди вообще?" – сказал Зеленский.

Он также рассказал, что российские захватчики продолжают атаковать мирных граждан Украины.

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"Вчера оккупанты ударили с градов по трем детям и 11 взрослым посреди Каховского водохранилища, которые пытались убежать. Они знали, что на вокзале просто люди, и все равно ударили ракетами. Есть куча примеров машин с людьми, которые просто переехали танками, раздавили заживо. Они делают Бучи от Харькова до Херсона каждый день. Если они получат приказ ворваться к вам – они сделают то же самое. Нам говорят, что мы должны еще подождать самолеты... Подождать, когда гибнут люди... У меня есть вопрос, должны ли отвечать за смерти украинцев те, кто убивает украинцев и заставляет ждать?" – заявил президент.

Он также поблагодарил правительство Финляндии за предоставление Украине оборонного оружия.

"Вы нравственный образец в нашей коалиции. Но я прошу вас… нам нужно оружие, которое есть у ваших партнеров по ЕС. Нужны санкции, санкционный коктейль, который забудется как "коктейль Молотова". Призываю вас давить. Нужно изолировать рос банки от мировой системы. Нельзя ограничиваться, свобода не выживет, если оставить каналы подпитки тирании. Нужно ввести эмбарго на поставки энергоресурсов из России. Решение должно появиться, мир знает форматы, как это сделать. Европа не готова? Это все равно придется сделать. Пока можно накапливать средства без доступа к ним России, до тех пор пока она не вернет мир. Мир это одинаковая ценность для всех. Война – это одинаковое зло для всех", – подытожил Зеленский.

Владимир Зеленский: "Мир это одинаковая ценность для всех. Война – это одинаковое зло для всех" / Фото: Офис Президента Украины

Российская элита начинает паниковать

Внутри российской элиты зарождаются разногласия и начинают преобладать панические настроения. Об этом в эфире телемарафона заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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Подоляк отметил, что пресс-секретаря Путина Дмитрий Песков признал, что Россия несет большие потери в войне против Украины и, что с так называемый "спецоперацией" что-то пошло не так, как планировалось.

"Это все нервная реакция РФ и российской элиты. Россия видит, что с точки зрения событий на фронтах у них нет никакого преимущества.​​​​​​ В последние две недели российские топы, российская номенклатура и политические элиты постоянно делают какие-то странные заявления, то есть видно, что они очень сильно нервничают. Они вообще не понимают, что происходит", – сказал Подоляк.

Он отметил, что уже практически полтора месяца идет война, и у россиян уже вообще нет шансов победить в этой войне так, как они себе это планировали, "со своими большими понтами".

Михаил Подоляк: "Российские элиты сильно нервничают" / Фото: Офис Президента Украины

Словам Пескова верить нельзя

В то же время пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров в комментарии Sky News заявил, что словам Дмитрия Пескова о том, что он надеется на завершение войны "в ближайшие дни, в обозримом будущем" благодаря переговорам, не стоит верить.

"Перед началом полномасштабного вторжения представители РФ заявляли, что не намерены атаковать Украину. Но они планировали атаковать Украину. Вся эта ложь, которую неоднократно озвучивали россияне, оказалась неправдой. Есть ли сейчас основания верить господину Пескову? Я в этом сильно сомневаюсь", – отметил он.

Сергей Никифоров: "Словам Пескова не стоит верить" / Фото: Офис Президента Украины

В Беларуси ищут "добровольцев" для войны в Украине

В Беларуси отбирают так называемых добровольцев для комплектования новых подразделений частной военной компании. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ на утро 8 апреля.

"Войска Беларуси готовятся на полигонах по всей территории страны. До четырех БТГ привлечены для выполнения задач по усилению охраны украинско-белорусской границы. До сих пор существует вероятность ракетных и авиационных ударов из Беларуси по объектам в Украине", – сообщили в Генштабе.

Также отмечается, что продолжается российский штурм по большинству направлений. Основные усилия россиян – на захвате Мариуполя, ведении наступления в районе Изюма, прорыве на Донецком направлении. Россияне сосредотачивают усилия на взятии под контроль населенных пунктов Попасная, Рубежное. Враг не перестает наносить авиационные удары и вести обстрелы гражданской инфраструктуры, в том числе из реактивных систем залпового огня. Это зафиксировано в районах населенных пунктов Кременная, Северодонецк, Новотошковское, Попасная, Новозвановка, Сухая Балка, Новоселовка Вторая, Степное, Троицкое, Новобахмутовка, Марьинка и Солодке.

Потери российских оккупантов составляют 19 000 человек

С начала полномасштабной войны против Украины российская армия потеряла 19 тысяч солдат, 333 артиллерийских системы и 7 сотен танков. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 08.04 ориентировочно составили:

личного состава – около 19000 человек,

танков ‒ 700 единиц;

боевых бронированных машин ‒ 1891 единица;

артиллерийских систем – 333 единицы;

РСЗО – 108 единиц;

средства ПВО – 55 единиц;

самолетов – 150 единиц;

вертолетов – 135 единиц;

автомобильной техники – 1361 единица;

корабли /катера – 7 единиц;

цистерн с ГСМ – 76 единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 112 единицы;

специальная техника – 25 единиц;

пусковые установки ОТРК/ТРК – единицы.

Согласовано 10 гуманитарных коридоров

На 7 апреля согласовано 10 гуманитарных коридоров. Об этом заявила вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук.

По ее словам, согласованы следующие коридоры:

Из Мариуполя в Запорожье на собственном транспорте.

в Запорожье на собственном транспорте. Из Бердянска в Запорожье. На собственном транспорте, а также будут отправлены автобусы из Запорожья.

в Запорожье. На собственном транспорте, а также будут отправлены автобусы из Запорожья. Из города Токмак в Запорожье. На собственном транспорте, а также автобусы будут отправлены из Токмака. Место сбора: ул. Шевченко, 5

в Запорожье. На собственном транспорте, а также автобусы будут отправлены из Токмака. Место сбора: ул. Шевченко, 5 Из города Энергодар в Запорожье. На собственном транспорте. Местные власти объявят место сбора автомобилей.

в Запорожье. На собственном транспорте. Местные власти объявят место сбора автомобилей. Из города Мелитополь в Запорожье. На собственном транспорте, а также ведутся переговоры об освобождении захваченных оккупантами автобусов. В случае их возвращения место сбора людей – пожарная часть №10.

в Запорожье. На собственном транспорте, а также ведутся переговоры об освобождении захваченных оккупантами автобусов. В случае их возвращения место сбора людей – пожарная часть №10. Из города Северодонецк в город Бахмут. Место сбора: проспект Химиков, 28

в город Бахмут. Место сбора: проспект Химиков, 28 Из города Лисичанск в город Бахмут. Место сбора: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324.

в город Бахмут. Место сбора: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324. Из города Попасная в город Бахмут. Место сбора: ул. Первомайская, 42.

в город Бахмут. Место сбора: ул. Первомайская, 42. Из города Рубежное в город Бахмут.

в город Бахмут. Из поселка Горское в город Бахмут. Место сбора: ул. Гагарина, 13.

"Все маршруты гуманитарных коридоров в Луганской области будут работать при прекращении огня со стороны оккупационных российских войск", – добавила Верещук.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что оккупанты снова сорвали эвакуацию из Рубежного.

Также мы информировали, что глава Луганской ОВА Сергей Гайдай призвал местных жителей по возможности покинуть Луганскую область, поскольку практически все населенные пункты находятся под огнем оккупантов.