Российские оккупанты отброшены от Киева более чем на 70 км – Минобороны

Столицу Украины укрепляют. / Фото: Укринформ, Коллаж: Сегодня

Спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник заявил, что российские оккупанты отброшены от Киева на 35-70 километров.

Об этом сообщил в Telegram Центр стратегических коммуникаций и безопасности.

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Какая ситуация

"Украинские военные отогнали из Киева оккупантов более чем на 70 километров, а в отдельных районах – на 35 километров. Это не дает нам права любым способом уменьшить возможности обороны Киева", – сказал Мотузяник.

По его словам, Киев укрепляется. Столицу хорошо обороняют подразделения Вооруженных сил Украины и других составляющих сил обороны Украины.

"Поэтому мы готовы к любому развитию оперативной обстановки. Для захвата столицы требуется большое количество личного состава и техники, что Россия обеспечить не может", – заявил спикер.

Напомним, Виталий Кличко заявил, что в воскресенье, 27 марта, в Киеве и Киевской области не будут вводить жесткий комендантский час на весь день.

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