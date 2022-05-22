Российские оккупанты за время войны разрушили уже 1873 учебных заведения в Украине – Зеленский

РФ за время войны разрушила 1873 учебных заведения. Коллаж "Сегодня"

Российская армия за время полномасштабной войны разрушила уже 1873 учебных заведения в Украине.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в видеообращении.

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"И я хочу напомнить, что за время полномасштабной войны российская армия разрушила уже 1873 учебных заведения. Это колоссальный масштаб потерь. Но когда с нами объединена Европа, американское лидерство и весь свободный мир, можем преодолеть и это", – сказал Зеленский.

Он выразил благодарность президенту США Джо Байдену за безотлагательное подписание принятого Конгрессом пакета поддержки для Украины на 40 миллиардов долларов. Зеленский отметил, что это исторический вклад в защиту свободы в Европе.

"Говорил сегодня и с премьер-министром Италии Марио Драги. Основное внимание было уделено ситуации на поле боя и тому, как можно ускорить победу Украины. Согласились, что должен быть ускорен шестой пакет санкций против рф. Благодарен за полную поддержку Италии на пути в Европейский Союз", – сказал глава государства.

Обстановка

Советник министра МВД Антон Геращенко сообщил, что защитники "Азовсталь" показали всему миру пример героизма. Они в нечеловеческих условиях вели бои почти три месяца и вынуждены были проводить ампутации конечностей раненым побратимам без какой-либо анестезии.

Объект в Николаевской области с аммиаком стал одной из целей армии РФ, которая 12 мая выпустила по Украине уже около десяти ракет.

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В Харьковской области в городе Лозовая армия Владимира Путина нанесла ракетный удар по дому культуры, которое недавно открылось после реконструкции.

Днем 20 мая Россия нанесла очередной ракетный удар по Одесской области с применением авиации. В результате атаки был разрушен пляжный туалет.