Российские военные перегруппируются для атаки на Харьковском и Донецком направлении — Данилов

Алексей Данилов рассказал о планах оккупантов / Фото: Коллаж: Сегодня
Российские военные планируют усилить боевые действия на территории Харьковской области и Донбасса. Об этом рассказал секретарь СНБО Данилов в совместном телемарафоне украинских каналов.
"Часть тех людей, которые были на Черниговском и Киевском направлениях, на сегодняшний день передислоцируется. Часть появляется на Харьковском и Донецком направлении. Там сейчас противник усиливает свои группировки для того, чтобы попытаться усилить давление на наших ребят, которые защищают нашу страну именно на территории Харьковской, Донецкой, Луганской областях", – сказал он.
Также Данилов отметил, что оккупанты собирают по всему миру наемников, согласных воевать против Украины.
"Наша разведка четко отслеживает, откуда уходят эти группировки. Есть большой объем информации, кто именно входит в эти группировки. Мы неоднократно говорили, что все пришедшие на нашу землю убивать наших граждан будут обязательно наказаны", – подчеркнул он.
Война в Украине 30 марта
- Противник осуществляет частичный отвод отдельных подразделений вооруженных сил Российской Федерации с территории Киевской и Черниговской областей. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.
- В Харьковской и Сумской области зафиксированы случаи использования новейших российских противопехотных мин с сейсмическим датчиком.
- Расчетами зенитных ракетных комплексов Воздушных сил в Харьковской области были поражены сразу три самолета российских оккупантов. Предварительно это были истребители-бомбардировщики Су-34.