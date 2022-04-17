Российские военные в Ворзеле изнасиловали охранника детского санатория – мэр Бучи

В Ворзеле оккупанты изнасиловали охранника / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские военные в Ворзеле изнасиловали охранника детского санатория. После этого мужчина не выжил.

О таком рассказал мэр Бучи Анатолий Федорук в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

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Федорук отказался обсуждать тему изнасилований девушек в Буче, аргументировав это тем, что они до сих пор живут в этом небольшом городке под Киевом, где многие люди знают друг друга.

В то же время он добавил, что с изнасилованными девушками в Буче работают психологи, а также омбудсмен по правам человека.

Но кроме насилия над женщинами и детьми, по словам Федорука, стало известно и о изнасилованиях мужчин.

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"Скажу более того, Ворзель, детский санаторий "Орлятко", охранник тоже был изнасилован. Я здесь говорю потому, что он уже 200-й. После всех тех издевательств он не выдержал и умер", – сказал Федорук.

Оккупанты массово насиловали женщин в Буче

Насилуя женщин в Киевской области, российские солдаты говорили, что будут делать это так, чтобы украинкам больше никогда не хотелось рожать детей.

После освобождения области от оккупантов женщины начали сообщать о преступлениях российских военных. По словам омбудсмена Людмилы Денисовой, посчитать, сколько жертв, сейчас невозможно, потому что есть жестоко убитые или погибшие люди, которые тоже могли быть жертвами насилия.

Омбудсмен сообщила, что россияне проявляли ненависть и жестокость по отношению к украинкам.

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"Эти женщины и девушки рассказывают, что когда их насиловали, все эти ублюдки говорили о том, что: "Мы сделаем так, чтобы вы ни разу не захотели больше подпускать к себе мужчин, чтобы потом у вас дети никогда не рождались", – добавила она.

По ее словам, фиксируют многие случаи, когда женщины забеременели. В частности, она рассказала об 11 таких случаях.

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