Российскому пилоту, который наносил ракетные удары по украинцам, объявили подозрение – Офис Генпрокурора

С 24 февраля по 3 апреля российский пилот совершил несколько боевых вылетов. / Фото: Коллаж: Сегодня

Пилоту Российской Федерации сообщено о подозрении. Отмечается, что он бомбил населенные пункты Донецкой, Харьковской и Сумской областей.

Об этом сообщил в Facebook Офис Генпрокурора.

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Что произошло

"При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры гражданин РФ уведомлен о подозрении в нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", – указали в Офисе Генпрокурора.

Как сообщает следствие, с 24 февраля по 3 апреля 2022 года российский пилот совершил несколько боевых вылетов на многоцелевом истребителе СУ-35С с разных военных аэродромов РФ в воздушное пространство Украины:

"Подозреваемый наносил ракетные удары по г. Конотоп Сумской области, городам Купянск и Изюм Харьковской области и г. Волноваха Донецкой области. Кроме этого, он обеспечивал другим авиационным полкам Вооруженных сил РФ беспрепятственные обстрелы и бомбардировки территории Украины, в том числе авиабомбами и крылатыми ракетами. 3 апреля 2022 года при выполнении очередного преступного боевого задания в воздушном пространстве Украины самолет был сбит военнослужащими ВСУ, а пилот после приземления взят в плен".

В Офисе Генпрокурора сообщили, что действия оккупанта являются нарушением статей 51 и 52 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 г., касающимся защиты жертв международных вооруженных конфликтов (Протокол I).

"На время следствия он в соответствии с нормами международного гуманитарного права будет содержаться в одном из учреждений исполнения наказаний, определенных как место содержания военнопленных", – говорится в сообщении.

Напомним, с начала войны в Украине от рук русских захватчиков погибли 153 детей, а около 400 детей пострадали. Продолжается работа по установлению всех данных по пострадавшим детям в местах ведения активных боевых действий и на временно оккупированных врагом территориях.

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