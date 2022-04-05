Россию ждет дефолт уже в мае. Что пишут западные СМИ о войне

Россию постигнет дефолт. Фото: коллаж "Сегодня"

Ведущие мировые СМИ продолжают обсуждать зверские убийства в Буче Киевской области. Они публикуют спутниковые снимки, на которых видны тела людей. Кроме того, издания обсуждают то, что президент США Джо Байден обвинил РФ в военных преступлениях.

Сайт "Сегодня" предлагает обзор западных масс-медиа.

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Россию ждет дефолт уже в мае

Издание Reuters сообщает, что США запретили правительству РФ выплатить владельцам суверенного долга в 600 млн долларов из резервов американских банков. Это может привести к дефолту России уже 4 мая. Согласно санкциям, введенным после вторжения России в Украину 24 февраля, министерство финансов США позволяло правительству России использовать долларовые резервы для осуществления купонных платежей по суверенному долгу, номинированному в долларах, в каждом отдельном случае. 4 апреля правительство США решило прекратить доступ Москвы к замороженным средствам. Таким образом, вероятно, РФ ждет дефолт.

В Украину хотят передать 10 беспилотников модели Switchblade

Bloomberg сообщает, что Пентагон планирует заказать и отправить в Украину 10 беспилотников новой модели Switchblade, вооруженных разбивающими танки боеголовками. Новое оружие Switchblade-600 является частью военной помощи в размере 300 миллионов долларов, объявленной Пентагоном 1 апреля. 16 марта Белый дом заявил, что поставляет 100 беспилотников Switchblade-300, изъятых из запасов США. Но эти системы серии 300: дроны весом 2,5 кг, предназначенные для нападения на личный состав и легкие транспортные средства.

Байден обвинил РФ в военных преступлениях

Washington Post пишет, что президент США Джо Байден присоединился к группе мировых лидеров, заявивших, что они обвиняют Россию в военных преступлениях в Буче, пообещав привлечь президента РФ Владимира Путина к ответственности за очевидные зверства в Украине. Заявление Байдена усилило глобальное недовольство по поводу ужасных изображений из Бучи, на которых видны братские могилы и тела, разбросанные на улицах – некоторые со связанными за спиной руками, некоторые – с огнестрельными ранениями в голову.

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США и Европа угрожают еще больше изолировать Путина

Издание The New York Times опубликовало спутниковые снимки, на которых видно, что тела мирных жителей появились на дороге еще с 19 марта, когда город Буча был полностью под оккупацией России. Зверства россиян в Буче будут рассмотрены на Совбезе ООН во вторник. Соединенные Штаты и Европа угрожают еще больше изолировать Владимира Путина и требуют привлечь его к ответственности за военные преступления. Франция, США и Великобритания предоставят доказательства того, что зверства были совершены в Буче российскими войсками.

РФ пыталась внести в реестр сомнительную фирму Palmary AO

Der Spiegel сообщает о сомнительной попытке российского Газпрома сменить владельцев немецких дочерних компаний, успешно заблокированных Федеральным правительством Германии. РФ попыталась ввести в реестр владельцев Gazprom Germania сомнительную фирму Palmary AO. В конце концов правительство заблокировало смену собственников и взяло под контроль активы компании. В настоящее время активно обсуждается эмбарго на российскую нефть и газ, к чему Запад призывают украинские компании Нафтогаз, ДТЭК и Укрэнерго в проекте #StopBloodyEnergy.

Великобритания призывает к ужесточению санкций против РФ

The Times пишет, что Великобритания потребовала усиленных санкций против России. Великобритания настаивает на установлении крайнего срока для прекращения использования западом российских нефти и газа после того, что она назвала "варварскими преступлениями" российских войск в Украине.

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