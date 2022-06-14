Русскоязычные массово переходят на украинский язык из-за зверств оккупантов – Зеленский

Владимир Зеленский (слева). Фото: коллаж "Сегодня"

Россия заявляет, что защищает права русскоязычных людей на территории Украины, но в большинстве городов, которые разрушила армия РФ, проживали именно русскоязычные жители, и сейчас многие из них принципиально переходят на украинский.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции для датских СМИ.

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"Российская Федерация на протяжении восьми лет заходит на ту или иную нашу территорию военным путем, под дулами автоматов проводит какие-то условные референдумы вне закона, вне международного права. Вам не кажется, что это очень странно? – отметил глава государства. А если Российская Федерация придет к вам и скажет: нам кажется, что здесь кто-то оскорбляет двух-трех человек, которые общались на русском языке, как-то не так их обслуживают в ресторанах или что-то не то им сказали в магазине. Нам все равно, скажут российские военные, что эти вопросы решаются в суде или в диалоге – цивилизованно, как в любом обществе. Давайте проведем референдум, скажут они. И они будут на танках, будут убивать детей… Таков формат цивилизованного референдума? Это выглядит просто как нацизм", – добавил президент.

Он сделал акцент на том, что российские военные на территории Украины насилуют женщин, похищают детей, принудительно депортируют украинских граждан в Россию, лишая их всех документов и прав.

"Они придумали себе нарратив, что они защищают русскоязычных людей, и большинство городов, которые они полностью разрушили, где нет ни зданий, ни людей, – в большинстве этих городов были русскоязычные люди. И они сейчас переходят на украинский из-за того, что они шокированы, как российская армия могла так поступить с ними", – отметил Владимир Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что сегодня Президент РФ единолично решает, остановится российская армия или нет. Потому он готов к переговорам с Владимиром Путиным.

"Если Россия хочет закончить войну – потому что они в СМИ именно так говорят, – они должны сесть за стол переговоров. Стол переговоров об Украине без Украины невозможен. Потому эти переговоры должны быть прямые. Можем говорить с посредниками, можем говорить без посредников – мне безразлично. Если Российская Федерация готова закончить войну, а значит, выйти из наших территорий – в любой момент к такому формату я лично готов", – сказал Владимир Зеленский и добавил, что нужно использовать все возможности, чтобы закончить войну, как бы ни было сложно.

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