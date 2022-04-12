С начала войны России против Украины погибли 186 детей – омбудсмен

Россияне убили уже 186 детей в Украине. Фото: Reuters. / Фото: Коллаж: Сегодня

В результате войны России против Украины подтвердили гибель уже 186 детей. Однако количество смертей может быть значительно больше, поскольку в украинских городах оккупационные войска до сих пор ведут активные боевые действия.

Об этом заявила омбудсмен Людмила Денисова в Telegram.

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Она уточнила, что такое количество установлено по данным Единого реестра досудебных расследований, а также других источников, требующих подтверждения. Кроме того, пострадало еще как минимум 344 ребенка.

"Фактическое количество погибших и раненых детей установить не возможно из-за того, что в украинских городах оккупационные войска ведут активные боевые действия", – добавила Денисова.

По данным Офиса генпрокурора, больше всего детей пострадало в таких регионах:

Донецкой области – 113,

Киевской – 99,

Харьковской – 76,

Черниговской – 54,

Николаевской – 40,

Луганской – 36,

Херсонской – 36,

Запорожской – 22,

Киеве – 16,

Сумской – 16,

Житомирской – 15.

Преступления РФ против украинских детей

Прокуроры приводят несколько примеров зафиксированных убийств детей. Так, на территории села Гавронщина Бучанского района Киевской области обнаружен расстрелянный гражданский автомобиль. Рядом были похоронены тела пяти человек, среди которых два ребенка 1 и 14 лет.

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Также при проработке территории села Гавриловка Бучанского района Киевской области обнаружено тело 5-летнего ребенка с множественными телесными повреждениями, полученными в результате разрыва артиллерийского снаряда

8 апреля в результате обстрела российскими войсками жилого дома в городе Мариуполь погибла полуторагодовалая девочка.

11 апреля – очередной обстрел оккупантами города Харькова. Погиб 13-летний мальчик.



Кроме того, из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 938 учебных заведений. 87 из них разрушены полностью.

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