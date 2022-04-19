С начала войны России против Украины погибли 205 детей – Офис генпрокурора

Война в Украине унесла жизни 205 детей. / Фото: Коллаж: Сегодня

С начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины из-за вооруженной агрессии пострадали более 572 детей. Из них 205 детей погибли и 367 ранены.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

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Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по установлению количества пострадавших в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Согласно данным ювенальных прокуроров, больше всего пострадало детей в таких областях:

Донецкой – 118,

Киевской – 108,

Харьковской – 91,

Черниговской – 54,

Херсонской – 43,

Николаевской – 40,

Луганской – 36,

Запорожской – 25,

городе Киев – 16,

Сумской – 16,

Житомирской – 15.

Новые данные о пострадавших детях

Стало известно, что 14 марта в лесополосе близ села Захаровка Киевской области взорвался на неустановленном взрывном устройстве гражданский автомобиль, на котором семья пыталась эвакуироваться в безопасное место. 8-летний ребенок получил ранение, его мать погибла.

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18 апреля в результате артиллерийских обстрелов оккупантами с. Шандриголов в Донецкой области получила ранение 16-летняя девушка.

Также 18 апреля из-за обстрела с. Преображенка в Запорожской области получила ранение 14-летняя девочка.

18 апреля нанесен ракетный удар по территории города Львова, в результате чего 3-летний ребенок получил ранения.

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Кроме того, из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 1141 учебное заведение, из них 99 разрушено полностью.

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