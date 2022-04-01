С начала войны Россия насильно вывезла на свою территорию 45 тысяч украинцев

РФ вывозит украинцев на свою территорию / Фото: Коллаж: Сегодня

С начала военного вторжения в Украину РФ принудительно вывезла на свою территорию около 45 тысяч граждан Украины. Об этом в интервью РБК-Украина сообщила вице-премьер – министр по вопросам временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

"Россия официально заявляет, что там чуть ли не сотни тысяч уехали. По нашим данным, на самом деле вывезены, фактически депортированы, около 45 тысяч с мариупольского направления", – сказала Верещук.

По ее словам, отследить путь перемещения депортированных людей сложно.

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"Мы распространили информацию, что им делать. Надо обратиться в ближайшее консульство, если есть связь – набрать на короткий номер 1648, любым способом сообщите где вы, чтобы мы боролись индивидуально за каждого. Потом мы пишем официальный запрос и требуем, чтобы Красный Крест и все, кто могут, туда добрались. Тогда Россия уже не имеет выхода, должна объяснять, где человек и что с ним", – заявила вице-премьер.

Безнаказанной РФ не останется

Международный уголовный суд будет расследовать военные преступления Российской Федерации против Украины. Украинцев просят присылать все имеющиеся документальные свидетельства на специальную электронную почту.

По состоянию на 28 марта уже 42 страны обратились в Международный уголовный суд в связи с военными преступлениями российских оккупантов в Украине.