С начала войны Украина потеряла более $560 млрд — Сибига

Сибига заявил, что Украина теряет огромные деньги из-за войны/Фото: коллаж: "Сегодня"

Украинская экономика понесла серьезные убытки в результате войны, которую начала Российская Федерация. На сегодняшний день наша страна потеряла уже более 560 млрд долларов.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига.

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"В результате действий агрессора экономика Украины понесла значительные убытки, мы подсчитали. По состоянию на сегодня мы можем говорить об убытках более 560 миллиардов долларов. Мы это доводим до наших партнеров. Мы тоже ожидаем соответствующую поддержку, потому что помогая нам, они помогают и себе. Речь идет и о продовольственной безопасности, о предотвращении как финансового глобального кризиса, так и продовольственного глобального кризиса. Мы готовы к сотрудничеству и партнеры это также видят", — отметил Сибига.

Он добавил, что у президента Украины Владимира Зеленского сегодня будет еще одно выступление на специальной сессии Всемирного банка. Участие в ней принимает руководство Международного валютного фонда, Всемирного банка, других международных финансовых институтов и 40 министров финансов.

"Мы ожидаем существенных решений, которые позволят минимизировать негативные последствия украинской экономики от российской агрессии, а также минимизировать негативные последствия для каждого украинца", — сказал Сибига.

Некоторые в НАТО хотят, чтобы война в Украине продолжалась

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу считает, что некоторые государства-члены НАТО хотят продолжения войны России против Украины для того, чтобы РФ и дальше ослабевала.

Чавушоглу заявил, что Турция не думала, что российско-украинская война продлится так долго после мирных переговоров в Стамбуле 29 марта.

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"Но после встречи министров иностранных дел стран НАТО сложилось впечатление, что… внутри стран-членов НАТО есть те, кто хочет, чтобы война продолжалась, пусть война продолжается, а Россия слабеет", — сказал Чавушоглу.

Он сказал, что встреча Зеленского и Путина в Турции все еще возможна.